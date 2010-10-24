محتوا با ملودی موسیقی مذهبی همخوانی ندارد

آهنگساز اثر مذهبی "عطش و آتش" ضمن بیان این مطلب با اشاره به ضعف ارتباط بین محتوا و ملودی موسیقی های مذهبی به خبرنگار مهر گفت : متاسفانه ارتباط نزدیکی بین مضامین و ریتم موسیقایی آثار مذهبی وجود ندارد و محتوای اغلب آثار در حوزه مرثیه سرایی بسیار نازل است و در شأن مقام اهل بیت (ع) نیست.

محمد میرزمانی در ادامه صحبت های خود به عملکرد صدا وسیما درخصوص پخش آثار مذهبی اشاره کرد و گفت : بسیار شنیده ام که آثار ارزنده در حوزه موسیقی مذهبی از رسانه صدا و سیما پخش نمی شود و مدام به عملکرد صدا وسیما انتقاد می شود ؛ به اعتقادمن تنها بخشی از این انتقادها به سازمان صدا و سیما برمی گردد و بخش دیگر متوجه آهنگسازان و اساتید موسیقی است که به نظر می رسد انگیزه کافی برای آهنگسازی در این حوزه ندارند.

این آهنگساز درپایان به فعالیت های خود در حوزه موسیقی مذهبی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر مشغول تولید آلبومی با نام "کیمیا" به مناسبت ایام ماه محرم هستم، شعر این مجموعه را سید محمد اخوی سروده و قرار است با آواز ابراهیم یونسی نژاد که از شاگردان زنده یاد رضوی سروستانی بوده، تولید شود در این آلبوم سعی کرده ام تناسب و همخوانی بین محتوای یک اثر مذهبی و آهنگسازی را رعایت کنم.