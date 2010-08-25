به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المصری الیوم، محمد صبیح معاون دبیرکل اتحادیه عرب در بیانیه‌ای که به مناسبت چهل و یکمین سالگرد ایجاد حریق در مسجد الاقصی صادر کرده گفت: وضعیت شهر قدس درحال حاضر جدی‌تر از سال 1969 و زمان حمله صهیونیستها است.

وی همچنین هشدار داد که رژیم صهیونیستی گامهایی برداشته تا شهر قدس را تا سال 2020 به طور کامل یهودی کند.

براساس اظهارات صبیح رژیم صهیونیستی در سال 1969 به رغم ظهور دوباره جنبش مقاومت فلسطین و ثبات بین‌المللی در منطقه در آن زمان تصمیم گرفت به مسجد الاقصی حمله کند و از آن زمان تاکنون از طرحهای خود برای یهودی‌سازی شهر قدس دست نکشیده است.

صبیح خواستار اقدام سریع علیه طرحهای رژیم صهیونیستی از جمله حفاریهای مسجدالاقصی و از بین بردن 20 هزار خانه فلسطینی و تبعید رهبران و شهروندان فلسطینی از قدس شد.

این بیانیه همچنین به فعالیت 24 سازمان افراط‌گرای جناح راستی برای تخریب مسجد الاقصی و ساخت یک معبد یهودی رو آن اشاره کرده و یادآور شده است که از سوی نژادپرستهای متعصب و افراط گرای ایالات متحده برای حمایت از این طرح اسرائیل مبالغی بدون کسر مالیات وارد می‌شود.

محمد صبیح مدیرهماهنگی‌های همایش بین‌المللی الاقصی خواهد بود که قرار است اوایل سال آتی میلادی در دوحه قطر برگزار شود. انتظار می‌رود نمایندگانی از قطر، مصر، اردن، فلسطین، مراکش، سوریه، عربستان، الجزیره و لیبی در این همایش شرکت کنند.