آژانس باید پرونده اتمی اسرائیل را به جریان بیندازد

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الجمهوریه مصر امروز در مقاله ای با عنوان "پرونده هسته ای اسرائیل... تا به کجا" به بررسی این موضوع پرداخت.

در این مقاله با اشاره به سفر مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی به سرزمین های اشغالی نوشت: هنوز جزئیات سفر روز گذشته مدیرکل آژانس به سرزمین های اشغالی یا اهداف آن با توجه به تلاش اسرائیل برای در خفا نگه داشتن اطلاعات مربوط به زرادخانه هسته ای خود اعلام نشده است.

این درحالی است که منابع آمریکایی تعداد کلاهک های هسته ای که رژیم اسرائیل در اختیار دارد را حدود 700 کلاهک تخمین زده اند.

همچنین اسرائیل افکار عمومی جهان را با ادعای تلاش ایران برای دستیابی به سلاح هسته ای منحرف می کند و درعین حال خود را مستحق حمله به ایران می داند.

الجمهوریه تاکید می کند: احتکار سلاح هسته ای از سوی اسرائیل درخاورمیانه یکی از مهمترین عوامل بی ثبات کردن آن است چرا که همین موضوع خود مانع صلح و ثبات است.

اما سوال اینجا است که آیا آژانس بین المللی انرژی اتمی می تواند به وظیفه خود عمل کند و پرونده هسته ای اسرائیل را به جریان بیندازد یا اینکه می تواند در برابر اقدامات جانبدارانه آمریکا بایستد؟