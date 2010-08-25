انتخاب پنج شهر کشور برای تذکر لسانی

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، حجت الاسلام جواد صادق زاده پیش از ظهر چهارشنبه در حاشیه همایش توجیهی شوراهای امر به معروف و نهی از منکر خراسان شمالی در بجنورد به خبرنگار مهر افزود: در این شهرها برای احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر تذکر لسانی در سه مرحله اجرا خواهد شد.

وی تبلیغ و معرفی فریضه امر به معروف و نهی از منکر برای مردم، آموزش چهره های متدین در مراحل مقدماتی و تکمیلی و با استفاده از منابع تهیه شده و اجرای آن را در بین مردم را سه مرحله ای برشمرد که برای اجرای تذکر لسانی در این شهرها پیش بینی شده است.

معاون امور استانهای ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر گفت: اگر اجرای این طرح در این شهرها موفق ارزیابی شود در مراحل بعدی در شهرهای بیشتری از جمله در مراکز استانها اجرا خواهد شد.

به گفته حجت الاسلام صادق زاده شهر اسفراین در خراسان شمالی، خمین در استان مرکزی، بهار در همدان و خدابنده در استان زنجان و اقلید در استان فارس پنج شهر انتخاب شده برای اجرای تذکر لسانی است.

وی گفت: این شهرها به علت وجود بسترهای لازم و از بین همه شهرهای معرفی شده کشور انتخاب شده است.

صادق زاده رسالت این ستاد را معرفی این فریضه بزرگ الهی در جامعه دانست و گفت: وجود تشکیلات منسجم در ترویج فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر نقش مهمی در نهادینه شدن این فریضه الهی دارد.

معاون امور استانها در ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور از مردم خواست در خصوص احیاء فریضتین امر به معروف و نهی از منکر نیز همانند فصل بهار طراوت و سرسبزی معنوی بخشند.