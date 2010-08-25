ایران به الگویی برای نهضتهای آزادیبخش جهان تبدیل شده است

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، عباس رهی صبح چهارشنبه در آیین بهره برداری از طرح های صنعت برق سمنان در دومین روز از هفته دولت گفت: حکومت اسلامی به واسطه ایران در سراسر جهان صادر شده است و در کشورهای مختلف در حال توسعه است.

وی با اشاره به آغاز عملیات سوخت گذاری نیروگاه بوشهر گفت: این مسئله نشان می دهد که ایران علی رغم تهدیدهای اخیر دشمنان و تحریم ها ایستاده است و عظمت و اقتدار دولت اسلامی در برابر استکبار جهانی به نمایش گذاشته شده است.

وی اضافه کرد: موضع گیری های مدبرانه مقام معظم رهبری دشمنان را وادار به عقب نشینی و ضعف کرده است.

رهی اضافه کرد: جمهوری اسلامی ایران در قلب تحریم ها به فناوری هسته ای و سربلندی روز افزون در این دانش دست یافته است از نشانه های توجه امام عصر(ع) است.

استاندار سمنان افزود: موفقیت های روزافزون انقلاب اسلامی موجب خشم دشمنان است.