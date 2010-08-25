سعی دارم در داستانهایم انسان را به تعالی برسانم

به گزارش خبرنگار مهر، نسیم تیموری با اعلام خبر نگارش داستانهای جدیدش گفت: هنوز در حال نوشتن داستانها هستم و سعی دارم این مجموعه را جهت چاپ به انتشارات انجمن قلم بسپارم.

تیموری درباره درون‌مایه و موضوع داستانهایش گفت: مخاطبان این کتاب، بزرگسالان هستند و جان مایه همه داستانها، دغدغه‌های فردی و اجتماعی است.

وی با بیان اینکه اندیشه‌های فردی و اجتماعی انسان در این داستانها به چالش کشیده می‌شود گفت: سعی می‌کنم از بعد فلسفی به دغدغه‌های انسانی بپردازم و دوست دارم در داستان‌هایم، انسان به تعالی برسد. به عقیده من در جامعه امروز ما با هستی شناسی و خداشناسی است که انسانها به آرامش می‌رسند.

وی از استفاده از مفاهیمی چون عشق و خیانت در داستانهایش خبر داده و گفت: داستانهای این مجموعه که هنوز اسمی برای آن انتخاب نکرده‌ام به صورت کوتاه و مینی‌مال هستند و سعی کرده‌ام عکس‌العمل‌‌های مختلفی را که در مواجهه با اتفاقاتی چون خیانت رخ می دهد روایت کنم.

این نویسنده درباره سرعت پیشروی نگارش کتاب گفت: به دلیل مشغله و گرفتاری ها روند نوشتن داستانها زیاد تند نیست و من هم عجله‌ای برای تمام کردن قصه‌ها ندارم .

تیموری با اشاره به دلبستگی‌اش به مضامینی چون شهید و پدر شهید گفت: قصد دارم داستانهایی با این مضامین بنویسم که حالت شگفت داشته باشد و مانند عرف معمول بیشتر این داستانها، سعی در القای نتایج اخلاقی ندارم.

از تیموری داستانهایی در مجموعه‌های "بم" و "تپش سنگ" به چاپ رسیده است.