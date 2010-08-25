حزب الله همه اسناد خود را ارائه کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الشرق الاوسط، در بیانیه صادر شده از سوی دفتر دادستان کل دادگاه ترور حریری آمده است: مقامات حزب الله به دولت لبنان بسته ای حاوی 6 حلقه دی وی دی ارائه کرده اند که این بسته در اختیار دادستانی قرار گرفته است.

در ادامه این بیانیه با اشاره به بررسی دی وی دی های ارسالی حزب الله آمده است: در این دی وی دی ها تنها گزارش های پخش شده در کنفرانس خبری دبیرکل حزب الله در روز نهم آگوست (18 مردادماه) آمده است و اسنادی که در این کنفرانس خبری"سید حسن نصرالله" به آنها اشاره کرد وجود ندارد.

بر این اساس، ما اطلاعات دریافتی را به صورت دقیق ارزیابی و بررسی می کنیم، اما پایان این کار بدون استناد به کل مدارک امکان پذیر نیست.

در بیانیه صادر شده از سوی دفتر "دانیل بلمار" از مقامات لبنانی خواسته شده در اسرع وقت مابقی اسناد و مدارک مورد اشاره حزب الله را ارائه دهند.

خاطرنشان می شود سید حسن نصرالله اخیرا در کنفرانسی خبری اعلام کرد هر گونه اتهام علیه افراد وابسته به حزب الله در مسئله ترور حریری پذیرفتنی نیست. وی این اظهارات را پس از آن اعلام کرد که برخی از منابع از احتمال صدور قرار اتهامی علیه برخی از اعضای وابسته به حزب الله خبر داده بودند.

در نهایت دبیرکل جنبش حزب الله لبنان هفته گذشته در کنفرانس مطبوعاتی دیگری به افشای جاسوسی رژیم اسرائیل از لبنان طی دو دهه اخیر پرداخت. نصرالله در ادامه تصاویری ماهواره ای را به نمایش گذاشت که در آن جاسوسی هوایی اسرائیل از مسیر حرکت مقامات حزب الله و مسیر حرکت خودروی حامل "رفیق حریری" نخست وزیر فقید لبنان محرز به نظر می رسید.

تصاویری که به وضوح نشان می داد رژیم صهیونیستی به دقت در حال کنترل مسیرهای عبوری کاروان حریری است. نکته مهم دیگری که در سخنان نصرالله افشا شد دسترسی مقاومت لبنان به تصاویر هواپیماهای جاسوسی رژیم صهیونیستی بود که پیروزی اطلاعاتی بزرگی محسوب می شود.