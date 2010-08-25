به گزارش خبرگزاری مهر، در این جلسه دکتر پرویز داودی رئیس مرکز بررسی‌های راهبردی ریاست جمهوری گفت: در دولت دهم که مسئولیت این مرکز را عهده دار شدم، 10 موضوع طراحی شد که برای حرکت‌های راهبردی دولت در آینده مؤثر به نظر می‌رسید، از جمله منظومه فکری حضرت امام(ره) و رهبری که قرار است توسط این پژوهشگاه انجام شود.

وی افزود: در بحث منظومه‌ها تولید محتوا مبنایی‌تر است. با توجه به موجود بودن مطالب امام(ره) و رهبری، باید کلیه مطالب بررسی و خط سیر‌ها و زمینه‌ها مشخص شود. در بحث دولت معیار، هدف این است که با توجه به مبانی اسلامی بتوانیم هر دولتی با این معیارها بسنجیم. هم چنین درصدد تهیه دانشنامه‌ انقلاب اسلامی هستیم که تاکنون در این زمینه، کارهایی صورت گرفته لیکن ناقص است و باید تکمیل شود.

داودی ادامه داد: در بحث جنگ نرم نیز قرار است از کارهای صورت گرفته دیدن کرده و در مورد نحوه همکاری بحث کنیم. آنچه مدنظر ماست رصد سیاست‌های آمریکا و نقطه ضعفهای فراوان آن است که قابل پیگیری و شناسایی است و از طریق تحلیل آنها و فناوری و علوم نوین که ابزار اداره دنیا است، موقعیت خودمان را تشخیص بدهیم. این طرح بسیار گسترده‌ای است.

وی در مورد بحث علوم انسانی و اسلامی شدن دانشگاهها نیز گفت: در این زمینه هم اگر آمادگی هرگونه همکاری باشد، با کمال میل حاضر به انجام آن هستیم. در این بحث، موضوعاتی چون محتوای متون درسی وجود دارد که موضوع مناسبی برای همکاری است.

در ادامه جلسه حجت الاسلام رشاد ریاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در مورد این همکاری دوجانبه گفت: این نکته مهم است که سامان‌دهی همه بحث‌های فکری در مرکز مقدور نیست و در واقع مرکز باید پلی رابط باشد نه اینکه خود، به دانشگاه و پژوهشگاه تبدیل شود. مرکزی مانند مرکز راهبردی باید از ظرفیت‌های علمی کشور استفاده کند و نباید هم‌عرض مؤسسات پژوهشی دیگر حرکت کند.

رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی افزود: بهتر است کار را با منظومه‌ فکری امام (ره) و رهبری که توسط پژوهشگاه انجام خواهد شد، شروع کنیم. ابتدا پیشنهاد شد که اندیشه دو رهبر با هم ادغام شوند ولی بعد به این نکته رسیدیم که اگرچه مبنا و مسائل جوهری تفکر آنها، واحد است و شباهت‌های بسیار زیادی هم وجود دارد ولی در مواردی از نظر زوایا و ابعاد فکری با هم تفاوت دارند. البته بعد از اتمام کار می‌توان منظومه را برای معرفی به جهان به زبان‌های مختلف ترجمه کرد.

وی ادامه داد: در سال حضرت امام(ره) با هماهنگی دفتر نشر آثار ایشان مجموعه‌ای آماده شد ولی به سرانجام نرسید. می‌توان ادامه کار را آن هم در قالب دانشنامه‌ای و نه در قالب توصیفی و روزنامه‌ای، با همکاری مرکز راهبردی شروع کرد. کمیت اهمیت ندارد کارباید کاملا علمی باشد به طوری که اگر یک فرد غربی آن را مطالعه کرد به لحاظ استناد آن را مورد تأیید قرار دهد. هم چنین کار باید تئوریک باشد و به تعبیر دقیق‌تر باید دستگاه فکری امام (ره) و رهبری را تنظیم کرد.

حجت‌الاسلام رشاد در پایان سخنان خود گفت: دانشنامه انقلاب اسلامی هم بسیار کار سخت و دشواری است. باید بسیار فنی تولید شود تا موضع انقلاب در محتوا پوشش داده شود. دانشنامه را نمی‌توان قطعه قطعه انجام داد، باید نگاه کلان نسبت به آن داشت. باید در کنار نیرو‌های دانشی و معرفتی، تعدادی عناصر فنی حضور داشته باشند تا قالب‌ها را درست کنند چرا که اگر قالب‌ استاندارد نباشد در جامعه علمی مقبولیت نخواهد داشت.