شرایط جدید عدم محرومیت داوطلبان دستیاری از آزمون سال 89 اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، کلیه پذیرفته شدگان مرحله اصلی سی و هفتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی و جایگزینی مرحله اول (که متعاقباً اعلام خواهد شد) با توجه به مصوبات کمیسیون 7 نفره موارد خاص، در صورت اعلام انصراف از تحصیل حداکثر تا 31 شهریور 89 مشمول محرومیت از شرکت در سی و هشتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی شناخته نمی شوند.

مراتب اعلام انصراف پذیرفته شدگان باید در مهلت مقرر به دانشگاههای محل آموزش ارائه شود.

به گزارش مهر، سی و هفتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی صبح پنجشنبه 29 بهمن ماه 88 با حضور 16 هزار و 648 داوطلب در 34 حوزه امتحانی و 25 رشته تخصصی برگزار شد آزمون از سوی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی به دلیل لو رفتن سئوالات ابطال و آزمون مجدد 13 اسفند برگزار شد. در نهایت 2 هزار و 443 نفر در این آزمون پذیرفته شدند.