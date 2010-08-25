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۳ شهریور ۱۳۸۹، ۱۲:۰۰

از سوی مرکز سنجش پزشکی/

شرایط جدید عدم محرومیت داوطلبان دستیاری از آزمون سال 89 اعلام شد

شرایط جدید عدم محرومیت داوطلبان دستیاری از آزمون سال 89 اعلام شد

مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت اعلام کرد: کلیه پذیرفته شدگان مرحله اصلی و جایگزین آزمون دستیاری سال 88 در صورت اعلام انصراف از تحصیل مشمول محرومیت از آزمون دوره بعد شناخته نمی شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، کلیه پذیرفته شدگان مرحله اصلی سی و هفتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی و جایگزینی مرحله اول (که متعاقباً اعلام خواهد شد) با توجه به مصوبات کمیسیون 7 نفره موارد خاص، در صورت اعلام انصراف از تحصیل حداکثر تا 31 شهریور 89 مشمول محرومیت از شرکت در سی و هشتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی شناخته نمی شوند.

مراتب اعلام انصراف پذیرفته شدگان باید در مهلت مقرر به دانشگاههای محل آموزش ارائه شود.

به گزارش مهر، سی و هفتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی صبح پنجشنبه 29 بهمن ماه 88 با حضور 16 هزار و 648 داوطلب در 34 حوزه امتحانی و 25 رشته تخصصی برگزار شد آزمون از سوی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی به دلیل لو رفتن سئوالات ابطال و آزمون مجدد 13 اسفند برگزار شد. در نهایت 2 هزار و 443 نفر در این آزمون پذیرفته شدند.

کد مطلب 1140168

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