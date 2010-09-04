ویرانه های شهر ساسانی عسکر مکرم در آستانه تخریب کامل

به گزارش خبرنگار مهر، عسکر مکرم از جمله شهرهای دوره ساسانی استان خوزستان است که در صدر اسلام جایگاه ویژه ای داشته است. در آن دوران این شهر را "رستم کواذ یا رستم قباد" می خواندند.

عسکر مکرم در دو کیلومتری روستای بند قیر به همراه 6 شهر باستانی دیگر سال 1310 در خوزستان در فهرست آثار ملی به ثبت رسید.

اوج شکوفایی "عسکر مکرم" در قرون اولیه اسلامی به ویژه قرن سوم هجری بوده است. در این قرن مورخان و جهانگردان زیادی از راه خشکی و آبی به این منطقه سفر کرده و در کتب خود از آن یاد می کرده اند.

سخنگو و دبیر انجمن دوستداران میراث فرهنگی تاریانا خوزستان با اعلام اینکه محوطه ساسانی عسکر مکرم مجموعه ای از تپه، دشت و رودخانه است به خبرنگار مهر گفت: طغیانهای فصلی رودخانه گرگر، کشاورزی، بارش باران، ایجاد شیارهای عمیق، وجود حفاران غیرمجاز، قرار گرفتن در محدوده شهرک جدید رامین، عدم انجام هرگونه فعالیت پژوهشی و کاوش از جمله دلایل نامشخص بودن گستره شهر عسکر مکرم و تخریبهای پی در پی آن است.

مجتبی گهستونی با بیان اینکه متاسفانه هراز گاهی بیلهای مکانیکی اقدام به خاکبرداری از محوطه عسکر مکرم می کنند گفت: علاوه بر کشاورزان که روی زمینهای این محوطه تاریخی کار می کنند جاده سازی و گود برداری برای احداث خط لوله آب نیز در حال انجام است.

وی با اعلام اینکه محوطه عسکر مکرم به همراه تپه های باستانی نزدیک آن در معرض تهدید و تعرض قرار دارند، بیان کرد: سال گذشته سازمان میراث فرهنگی خوزستان 60 میلیون تومان اعتبار برای نقشه برداری و تعیین حریم درخواست کرده بود که با آن موافقت نشد، امسال هم دوباره این سازمان همان اعتبار را در خواست کرده اما هنوز مشخص نیست با آن مبلغ موافقت می شود.

گهستونی گفت: مشکلات محوطه ساسانی عسکر مکرم را چندین بار به یگان حفاظت اطلاعات گزارش دادیم آنها هم به متخلفان تذکر می دهند و برای مدتی پروژههای ساخت و ساز در این منطقه متوقف می شود اما بعد از مدتی دوباره یک تعرض جدید صورت می گیرد.

وی افزود: زمانی که سازمان میراث فرهنگی از متخلفان به دادگاه شکایت می کند باید هزینه کارشناسی پیگیری پروندهها را پرداخت کند اما به دلیل تامین نشدن اعتبار، پروندهها رها شده و عملا شکایت نیز منتفی می شود که نتیجه آن تعرض جدید به این محوطه تاریخی است.