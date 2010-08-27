ضریب نفوذ بیمه به ۱.۴ درصد افزایش یافت/ سرانه حق بیمه ۶۳.۵ دلار

به گزرش خبرنگار مهر، جواد فرشباف ماهریان امروز در نشست خبری از افزایش نیم درصدی ضریب نفوذ بیمه کشور و رسیدن آن به ۱.۴ درصد در سال ۸۸ و ۵ ماهه ابتدای امسال خبرداد و گفت: این اتفاق در شرایط تحریم رخ داده است، در عین حال ایران از نظر شاخص ضریب نفوذ بیمه هفتاد و ششمین کشور دنیا است.

حق بیمه سرانه

وی با اشاره به اینکه نسبت حق بیمه تولیدی بازار بیمه به جمعیت کشور در سال گذشته حدود ۶۳.۵ دلار معادل ۶۳۱ هزار ریال بوده است، عنوان کرد: بر این اساس شاخص مذکور نسبت به سال گذشته با ۵۹ دلار یا ۵۵۷ هزار ریال در حدود ۷.۵درصد برپایه دلار افزایش یافته است. میزان حق بیمه سرانه در کشور در سالهای اخیر روندی صعودی داشته است.

وی جایگاه کشور از نظر شاخص حق بیمه سرانه را هفتاد و ششمین کشور در دنیا عنوان کرد و افزود: سرانه حق بیمه در کشورهای منطقه خاورمیانه ۱۲۲ دلارو کشورهای منا نیز نزدیک به دو هزارو ۹۰۰ دلار است.

رئیس شورای عالی بیمه در خصوص جایگاه جهانی صنعت بیمه کشور در سال گذشته گفت: میزان تولید حق بیمه های بازار بیمه کشور از ۴.۳ میلیارد دلار در سال ۸۷ به ۴.۷ میلیارد دلار در سال گذشته افزایش یافته که نشان دهنده افزایش ۸.۸ درصدی بر مبنای دلار است.

وی از افزایش دو برابری حق بیمه تولیدی در صنعت بیمه کشور نسبت به پنج سال گذشته خبرداد و تصرح کرد: ‌براساس آمارهای سال گذشته صنعت بیمه کشور حدود ۰.۱۲ درصد از بازار بیمه جهان سهم داشته و در جایگاه چهل و ششم ایستاده است.

حق بیمه تولیدی

فرشباف ماهریان اظهارداشت: حق بیمه تولیدی شرکتهای بیمه مستقیم در سال ۸۸ و پنج ماهه ابتدای سال جاری حدود ۴۶.۵ هزارمیلیارد ریال است که در مقایسه با سال قبل ۱۴.۵ درصد رشد نشان می دهد.

وی خاطرنشان کرد: به لحاظ نقش شرکتهای بیمه در تولید حق بیمه های بازار سهم و وزن اصلی همچنان بر دوش شرکتهای ایران و آسیا است که در مجموع حدود ۵۸ درصد از حق بیمه بازار را تولید کرده اند و ‌سهم بیمه ایران در این شاخص ۴۵.۹درصد است.

فرشباف ماهریان تصریح کرد: در سال گذشته با واگذاری دوشرکت بیمه دولتی البرز و آسیا به بخش خصوصی شاهد فعالیت دو شرکت بیمه دولتی ایران و دانا و ۱۴ شرکت بیمه غیر دولتی بودیم، بر همین اساس سهم بخش غیردولتی از بازار بیمه مستقیم از ۲۵ درصد در سال ۸۷ به حدود ۴۸ درصد در سال ۸۸ رسیده است.

وی اصلاح آئین نامه ها،‌ اصلاح نظام تعرفه ای، تدوین مقررات و تدوین آئین نامه های درمان را از نتایج جلسات برگزار شده توسط شورایعالی بیمه ذکر کرد و افزود: بیمه مرکزی در بخش نظارتی نیز نظارتهای فنی،‌ مالی و نظارت بر دفاتر خدمات بیمه ای را به صورت فعال بر موسسات بیمه ای دنبال می کند. قرار است در سه ماهه چهارم سال جاری نظام نظارت مالی در صنعت بیمه کشور تحقق یابد.

رتبه بندی شرکتها

رئیس کل بیمه مرکزی از برنامه ای برای رتبه بندی شرکتهای بیمه ای خبرداد و عنوان کرد: قرار بود رتبه بندی شرکتهای بیمه ای در مرداد ماه سال جاری انجام شود، اما با توجه به شرایط تحریم و تدوین برنامه پنجم توسعه رتبه بندی به پایان شهریورماه موکول شد.

وی بیان کرد: اطلاعات شرکتها بر اساس ۳۰ شاخص در رتبه بندی ارائه می شود؛ ضمن اینکه بحث تطبیق شرکتهای بیمه ای خصوصی شده به لحاظ سرمایه و سایر شرایط نیز بررسی می شود.

فرشباف ماهریان از استقرار ۵ طرح الکترونیکی در صنعت بیمه تا پایان امسال خبرداد و گفت: بر این اساس مرکز میانی صدور الکترونیک در صنعت بیمه نیز ایجاد می شود.

بیمه های جدید

وی از ارائه تقاضاهایی برای اخذ مجوز تاسیس بیش از ۱۰ شرکت بیمه خصوصی به بیمه مرکزی خبرداد و گفت: رسیدگی به این تقاضاها مستلزم پیگیری سهامداران این شرکتها برای معرفی مسئولان فنی و توانایی آنالیز بازار موجود صنعت بیمه است. در عین حال وجود بیمه های دولتی نیز ضروری است و این شرکتها مکمل بیمه های خصوصی هستند.

آزاد سازی تعرفه ها

رئیس شورای عالی صنعت بیمه عدم کارآیی لازم نرخهای تعرفه ای و بالابودن ارقام حق بیمه در برخی از رشته ها را از دلایل آزادسازی تعرفه ها و اصلاح نظام تعرفه ای عنوان کرد و با بیان اینکه ‌ایجاد بازار رقابتی به نفع بیمه گذاران است، افزود: این امر در راستای طرح تحول صنعت بیمه ایجاد شده است.

وی با اشاره به برخی از اظهارات در خصوص نرخ شکنی شرکتهای بیمه ای پس از آزاد سازی تعرفه ها گفت: ‌به نرخ شکنی اعتقادی ندارم، زیرا در بازار رقابتی نرخی وجود ندارد.

فرشباف ماهریان با بیان اینکه ضریب خسارت در برخی از رشته ها ۳۰ تا ۳۵ درصد بود که با آزاد سازی تعرفه ها بازار انحصاری به رقابتی تبدیل شده است، اظهارداشت: تنوع محصولات بیمه ای و خاص به دلیل پیچیدگی نرخهای متفاوتی را در بازار ایجاد می کند.

وی گفت: بیمه مرکزی تنها دمپینک را در بازار پیگیری می کند و مراقبت است این امر در صنعت بیمه ایجاد نشود و در این راستا نیز ۲ شرکت به بیمه مرکزی احضار شده اند.‌ تازمانیکه وضعیت با ثباتی بر بازار حاکم نشود، نظارت بیمه مرکزی همچنان ادامه خواهد یافت.

وی درباره قیمت فروش سهام بیمه دانا نیز گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی سهامدار، ‌سازمان خصوصی سازی قیمت گذار و بورس عرضه کننده سهام بیمه دانا بوده است، قیمت سهام را نیز خریداران تعیین کرده اند و قیمت این سهام ارتباطی به بیمه مرکزی ندارد.

رئیس شورای عالی بیمه با بیان اینکه بحث امید به آینده باعث شد تا خریداران با قیمت بالایی این سهام را خریداری کنند، اظهار امیدواری کرد که با عرضه های بعدی، ارزش سهام این شرکت به تعادل برسد.

وی از اجرای برنامه کدینگ رانندگان و وسیله نقلیه در آینده خبرداد و گفت: بر این اساس بارکد خاصی برای راننده در نظر گرفته می شود و خودروها نیز دارای سوابق می شوند، ضمن اینکه ‌پرداخت تخفیفات و یا افزایش آن ارتباطی فی ما بین این دو خواهد بود.

فرشباف ماهریان ادامه داد: در بحث بیمه شخص ثالث جریمه را قانون گذار تعیین کرده و تغییر و اصلاح این امر را قانون گذار باید انجام دهد. قانون بیمه شخص ثالث باید به صورت آزمایشی به مدت پنج سال اجرایی شود و تا سپری شدن این زمان نمی توان اصلاحاتی را درآن انجام داد.

بیمه اتکایی

رئیس کل بیمه مرکزی گفت: با توجه به اینکه تحریم ها فرصت مناسبی را برای صنعت بیمه ایجاد کرده می توان پوششهای بیمه ای اتکایی را در کشور افزایش داد. علاوه بر اینکه باید ظرفیت پوشش بیمه ای را در کشور افزایش دهیم، باید ظرفیتهای بزرگتری را برای ارائه خدمات به سایر کشورها نیز ایجاد کرد و بر همین اساس راه اندازی صندوق اتکایی بین المللی در دستور کار قرار گرفته است.