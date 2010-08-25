به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم تلویزیونی "عطش" به کارگردانی مجید تربتی‌فرد و بازی امیرحسین مدرس، سیما مطلبی و محمدعیوضی پنجشنبه چهار شهریور ساعت 45/14 از شبکه یک سیما پخش می‌شــود. داستان این فیلم درباره کارمند بانک است که در اثر یک اشتباه مبلغی را به حساب یک مشتری واریز می‌کند و به دنبال بازگرداندن پول به بانک است.

فیلم تلویزیونی "زنگار" به کارگردانی عباس احمدی مطلق و تهیه کنندگی منوچهر محمدی جمعه پنجم شهریورمـاه ساعت 16 ازشبکه یک سیما پخش می شود. در این فیلم پرویز پورحسینی، همایون ارشادی، شیوا ابراهیمی و کامران فیوضات بازی می‌کنند و داستان درباره مرد متمولی است که به یک گرمخانه می‌رود و در آنجا ساکن می‌شود. او در آنجا با افراد مختلفی آشنا می‌شود.

فیلم سینمایی "راه حل نهایی" به کارگردانی شینجی هیکیوچی پنجشنبه چهار شهریورماه ساعت 30/23 ازشبکه دو سیما پخش می شود. در این فیلم تسیوشی کوساناگی بازی کرده و داستان درباره دختری است که جان یک مرد و دختر را در زمین لرزه نجات می‌دهد.

فیلم سینمایی "یک روز از زندگی" به کارگردانی و تهیه کنندگی جین مرکییر ساعت 30/17 جمعه پنجم شهریورماه ازشبکه دو سیما روی آنتن می‌رود. در این فیلم ریچارد بول، باربارا کالینتین بازی کردند و داستان در یک آسایشگاه سالمندان می‌گذرد و روایتگر زنی به نام مارگارت است.

فیلم سینمانیی "خوش آمدید" به کارگردانی انیس بزمی جمعه پنج شهریور ساعت 11:30 از شبکه سه پخش می‌شود. در این فیلم پرش راول، اکشای کومار و ننا پاتکارو بازی می‌کنند و داستان درباره دکتری است که بنا به وصیت خواهرش قول داده تا برای خواهرزاده‌اش همسر محترمی را انتخاب کند.

فیلم "گاهی به آسمان نگاه کن" به کارگردانی کمال تبریزی پنجشنبه چهار شهریور ساعت 11 از شبکه چهار روی آنتن می‌رود. در این فیلم رضا کیانیان، آتیلا پسیانی، حمید امجد و ... بازی می‌کنند. داستان این فیلم درباره هاتف روحی است که از زندگی و زمان مرگ آدم‌ها خبر دارد.

فیلم سینمایی "نازک نارنجی" به کارگردانی دان مک گوایر جمعه پنجم شهریورماه ساعت 30/20 درقالب برنامه "سینما چهار" ازشبکه چهارسیما پخش می شود. در این فیلم جری لوئیس و مارتا هایر بازی کردند و داستان درباره فردی به نام جری لوئیس، جوانی بی دست و پا است که در میان اوباش نفر آخر است.

فیلم سینمایی "رقیب" به کارگردانی جسی پرتز جمعه پنج شهریور ساعت 14:15 از شبکه تهران پخش می‌شود. در این فیلم زاچ براف، آماندا پیت و ... بازی کردند و داستان درباره فردی به نام تام است که در آشپزخانه‌ای که کار می‌کند دچار مشکل می‌شود.