70 درصد تختهای ویژه در اشغال مصدومان حوادث ترافیکی است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مرضیه وحید دستجردی افزود: هم‌اکنون 70 درصد تختهای ویژه در اشغال بیماران تروما (حوادث ترافیکی) است که این امر اثربخشی افزایش تختهای ویژه در مراکز درمانی را کاهش داده است.

وی با اشاره به افزایش 1500 تخت ویژه طی 5 سال گذشته در کشور، اظهارداشت: هرچقدر تخت آی سی یو اضافه کنیم ولی حوادث ترافیکی را کنترل نکنیم به نقطه اول برگشت می‌کنیم. بنابراین مردم باید با رعایت بیشتر قوانین هنگام رانندگی از اشغال این تختها براثر جراحات رانندگی خودداری کنند.

وزیر بهداشت، استانداردسازی و تعالی خدمات بالینی را جزو اهداف اصلی وزارت بهداشت اعلام کرد و بیان داشت: در این راستا رسیدن تعداد تختهای آی سی یو، ان آی سی یو و سی سی یو در تمامی مراکز درمانی کشور به استاندارد جهانی از برنامه‌های مهم در دست پیگیری است.

دستجردی، افزایش اعمال جراحی براثر حوادث ترافیکی را مورد اشاره قرار داد و گفت: حوادث ترافیکی دومین عامل مرگ و میر در کشور است، با تمهیدات اندیشیده شده توانسته‌ایم مجروحان این حوادث را سریعتر به مراکز درمانی رسانده و با افزایش تختهای ویژه، روند مراقبت و درمان را ارتقاء دهیم. ولی بازهم نیازمند این هستیم که مردم مراقبت کنند و با رعایت قوانین، آمار حوادث ترافیکی را کاهش دهند تا شیرینی اقدامات انجام شده به کامشان بنشیند.