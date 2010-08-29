700 میلیون ریال اعتبار برای تجهیز و تامین محیط بانان تخصیص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، تمامی محیط بانان رسمی، پیمانی و قراردادی سازمان محیط زیست طی برنامه ای با تامین اعتبار 700 میلیون ریال از محل اعتبارات طرح تجهیز و ساماندهی مشمول عقد قرارداد بیمه مسئولیت مدنی و حقوقی می شوند که این طرح با همکاری مدیریت دفتر رفاه هم اکنون در مراحل اداری است.

پیش از این محمد جواد محمدی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر از پرداخت مبلغ 4 میلیون و 190 هزار ریال به محیط بان به عنوان پاداش ویژه ریاست جمهوری در سال جاری خبر داده بود.

همچنین دفتر رئیس سازمان محیط زیست ایران با ارسال مستنداتی برای خبرگزاری مهر از هماهنگی و پیگیری ریاست سازمان محیط زیست برای افزایش حقوق سختی شرایط کار برای پرسنل محیط بان، پرداخت حق حمل سلاح و پرداخت حق درجه محیط بانی در احکام هیئت دولت خبر داده است.

از دیگر سو با توجه به پایان زمانبندی برخی پروژه‌های بین‌المللی سازمان محیط زیست، پیگیریهای لازم با همکاری دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید نسبت به تامین اعتبار لازم برای تعداد حدود 170 نفر پرسنل طرح‌های بین المللی جهت برگشت به کار صورت پذیرفته است که شامل حقوق و دستمزد پرسنل محیط بان می شود.

با توجه به بررسی‌های به عمل آمده از سوی سازمان محیط زیست در خصوص پرداخت حقوق و دستمزد و مسائل رفاهی پرسنل در استانهای اصفهان، کردستان و قزوین اقدامات صورت گرفته است. با این همه متوسط پرداخت به محیط بانان در سال 88 مبلغ 7 میلیون ریال اعلام شده است.