مسعود قانعی‌فرد در گفتگو با خبرنگار مهر در میناب، با بیان اینکه بازارهای قدیمی و سنتی از جایگاه ویژه‌ای در اقتصاد و زندگی مردم چه در دوران گذشته و چه در حال برخوردار هستند، افزود: میناب یکی از مناطقی است که از لحاظ برخورداری از چنین بازارهایی در هرمزگان و شرق کشور زبانزد است.

وی ادامه داد: به عنوان مثال پنج‌شنبه بازار میناب یکی از مراکز تجاری فعال از گذشته تاکنون در هرمزگان محسوب می‌شود و از جایگاه خاصی در منطقه شرق برخوردار است.

فرماندار میناب با اشاره به نقش این بازار در اقتصاد خانوارهای این شهرستان تاکید کرد: باید با رفع مشکلات کنونی این بازار، رونق گذشته را به آن به طور بهینه و سامان‌یافته باز گرداند.

قانعی‌فرد همچنین اضافه کرد: هویت بازارهای سنتی و قدیمی بر عرضه اقلامی همانند تولیدات بخش صنایع دستی معطوف است.

وی گفت: امروزه به دلیل هجوم کالاهای صنعتی اعم از خارجی و داخلی با تنوع فراوان، کسی به فکر خرید صنایع دستی نیست.

قانعی‌فرد یادآور شد: اگر هم کسی امروزه به سراغ خرید صنایع دستی برود بیشتر از جنبه تزئینی خرید این‌گونه اقلام را مورد توجه قرار می‌دهد.

فرماندار میناب ضمن ارائه چند راهکار، خطاب به مسئولان مربوطه اضافه کرد: شناساندن و معرفی صنایع دستی منطقه میناب در سطح ملی و حتی بین‌المللی و فراهم‌آوری بازار فروش صنایع دستی است که می‌تواند سبب رونق‌دهی و زنده نگه داشتن این صنایع در منطقه شود.

قانعی‌فرد همچنین به طور موکد از مسئولان شهرستانی خواست در راستای رونق‌دهی به بازارهای میناب و به ویژه پنج‌شنبه بازار طرح‌های پیشنهادی خود را در زمینه بهسازی و پویایی این مجموعه‌ها به دبیرخانه‌های شورای بهداشت واقع در دفتر امور اجتماعی فرمانداری ارسال کنند تا پس از جمع‌بندی‌ها اقدامات لازم صورت گیرد.

پنج‌شنبه بازار میناب یکی از قدیمی‌ترین بازارهای هرمزگان است که برخی معتقدند قدمتی بیش از نیم قرن دارد. شلوغی این بازار در روزهای پنج‌شنبه بسیار محسوس‌تر از روزهای دیگر هفته است.

نکته جالب توجه این است که این بازار برخی از روزها پذیرای صدها زن دستفروش است که با فروش محصولات خود گاها به تنهایی به اقتصاد خانواده خود کمک می‌کنند.