به گزارش خبرنگار مهر، وحیدی مهر در روزهای اخیر استعفای خود را تقدیم علی داننده مدیرکل ارشاد استان آذربایجان شرقی کرده است.

نمایشگاه بین‌المللی کتاب تبریز در هفت سال گذشته به صورت مداوم در این شهر برگزار ‌شده و وی هم در همه این دوره‌ها به عنوان مدیر برنامه‌ریزی و اجرایی آن فعالیت می‌کرد.

ناصر وحیدی مهر معاون فرهنگی اداره‌کل آذربایجان شرقی هم بود که همچنین شنیده‌ها از استعفای او طی روزهای گذشته حکایت دارد.

هنوز اطلاع دقیقی از برگزاری یا لغو دوره هشتم این نمایشگاه در دست نیست و تاکنون هم شخصی به عنوان مدیر اجرایی آن معرفی نشده است.

نمایشگاه بین‌المللی کتاب تبریز بعد از نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران دومین نمایشگاه بزرگ کتاب کشور محسوب می‌شود و از آن به عنوان بزرگترین رویداد فرهنگی منطقه شالمغرب ایران یاد می‌شود.

این نمایشگاه هر ساله مهرماه با حضور حدود 1000 ناشر داخلی و خارجی در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی این شهر برپا شده و یک میلیون نفر از آن بازدید می‌کنند.

این در حالی است که دبیرخانه نمایشگاه بین‌المللی کتاب تبریز هنوز دائمی نشده است.