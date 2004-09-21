ايران نفت خود را 10 دلار كمتر از قيمت هاي جهاني مي فروشد

يكي از كارشناسان بازار نفت در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر گفت: با وجود اينكه قيمت نفت در بازارهاي دنيا درحدود 40 دلار عرضه مي شود اما نفت ايران به دليل استفاده از فرمولهاي سنتي درفروش بسيار كمتر از اين رقم به فروش مي رسد كه اين امر باعث مي شود روزانه حجم زيادي از منافع ملي كشور تامين نشود .

علي رضا يار نوري اضافه كرد : اگر چه بسياري ازكارشناسان نفتي در پاسخ به اين اشكال ، مطرح مي كنند كه قيمت 40 دلار براي نفت سبك وست تگزاس مصداق دارد اما نفت ايران كه از نظر كيفيت پايين تر از وست تگزاس است را نمي توان به اين قيمت عرضه كرد .

وي اضافه كرد : درصورتي كه بررسي هاي انجام شده بر روي آمارقيمت هاي فروش نفت ايران در گذشته و حال نشان مي دهد كه در گذشته قيمت نفت وست تگزاس با قيمت فروش نفت ايران 2 تا 3 دلار فاصله داشته است.

وي اضافه كرد : اين درحالي است كه هم اكنون نفت ايران با فاصله اي معادل 10 دلاردرمقايسه با نفت وست تگزاس به فروش مي رسد كه نشان از عملكرد ضعيف وزارت نفت دارد .

وي تصريح كرد : هم اكنون فرمولهاي فروش نفت ايران برگرفته از برخي از كشورها همانند دوبي است به گونه اي قيمت نفت ايران با نوسانات قيمت اين كشورها دچار تغيير مي شود نه براساس فرمولهاي علمي.

اين كارشناس اضافه كرد : از سويي ديگر نقش وزارت نفت به عنوان نهاد حاكميتي براي نظارت بر نحوه فروش نفت نيز بسيار ضعيف است.

وي گفت : دركشوري مثل نروژ وزارت نفت برنحوه و تعيين قيمت نفت اين كشور براي فروش نظارت دارد به طوري كه اگر قيمت نفت اين كشور كمتر از ارزش خود به فروش برسد وزارت نفت نروژ به عنوان نهاد حاكميتي شركت ملي نفت اين كشور را بدهكار خواهد كرد و اين مابه التفاوت را دريافت خواهد كرد.

وي افزود: درحالي كه در ايران وزارت نفت و شركت ملي نفت به اندازه اي در هم تنيده شده اند كه اين وزارتخانه نقش حاكميتي خود را براي نظارت در عملكرد شركت ملي نفت ايران به خصوص در بخش فروش كه تامين كننده منافع ملي كشور است از دست داده است .

وي در پايان گفت : قيمت هاي منتشر شده از بخش بين المللي شركت ملي نفت ايران حاكي از آن است كه نفت ايران در اين مدت با فاصله زيادي از معيار وست تگزاس يا WTI فروخته شده كه اين امر بخش اعظمي از منافع كشور را از بين برده است .

نوري در پايان گفت : ايران بايد در فرمولهاي فروش نفت خود كه بسيار سنتي بوده و به تقليد از كشورهاي ديگر تنظيم شده تجديد نظر كرده و فرمولهاي جديدي را ايجاد كند.









