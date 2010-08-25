"عروسک" یک کمدی سالم است

ابراهیم وحیدزاده به خبرنگار مهر گفت: این فیلم پروانه نمایش گرفته و موسسه فیلمیران برای اکران آن برنامه‌ریزی می‌کند، "عروسک" یک کمدی سالم و پرفروش است که بیشتر به فیلم "شام عروسی" از نظر ساختار و قصه شباهت دارد.

وی ادامه داد: امیدوارم این فیلم در ارتباط با مخاطب موفق باشد، این فیلم برای جلب مخاطب عام ساخته شده، همراه با گروهی حرفه‌ای از بازیگران و عوامل این فیلم را ساختم و به موفقیتش در گیشه ایمان دارم.

وحیدزاده افزود: با وجودی که در ماه‌های اخیر بعضی فیلمهای کمدی فروش خوبی نداشته‌اند نمی‌توان گفت گونه سینمای کمدی برای مردم جذابیتش را از دست داده، سینمای کمدی سالم همیشه برای مردم جذاب است و من حدس می‌زنم "عروسک" با وجود امتیازهایی که دارد به فیلمی پرفروش تبدیل شود.

"عروسک" یک فیلم کمدی درباره دختری است که در یک شرکت شروع به کار می‌کند و با ماجراهایی روبرو می‌شود. حسام نواب صفوی، بهاره رهنما، لیلا اوتادی، علیرضا خمسه، بهنوش بختیاری و... بازیگران این فیلم هستند.

