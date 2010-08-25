حجت الاسلام محمد تقی رهبر عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص دستاوردهای دولت دهم اظهار داشت: موضوع پیگیری و فراهم کردن زمینه های اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و همچنین پافشاری بر حق مسلم استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای که نتیجه آن تکمیل و بهره برداری از نیروگاه اتمی بوشهر بود را می توان از جمله نقاط قوت دولت دهم به شمار آورد.

وی در عین حال تصریح کرد: با این وجود دولت دهم در اجرای قوانین و مصوبات مجلس دارای چالش جدی است.

امام جمعه اصفهان افزود: دولت دهم باوجود اینکه در سفرهای استانی بودجه قابل قبولی را برای انجام کارهای فرهنگی مثل ساخت مساجد در نظر گرفته است، اما به واقع در سایر موضوعات فرهنگی از جمله اجرای طرح عفاف و حجاب که چند سال هم بایگانی بود دولت دارای مشکل اساسی است.

وی با بیان اینکه موضوع اجرای طرح عفاف و حجاب در جامعه که خواسته مراجع عظام ، رهبری، علما و ائمه جمعه ، مردم و نمایندگان مجلس بوده است همچنان با بی تفاوتی دولت دهم روبروست، گفت: وقتی راجع به این موضوع با دولتمردان صحبت می شود می گویند که باید ابتدا کار فرهنگی صورت گیرد در صورتیکه انجام کار فرهنگی رافع تکلیف در مقام اجرا نیست.

این عضو کمیسیون قضایی مجلس در ادامه عنوان کرد: از سویی دیگر هم اظهارات نامناسب رئیس دفتر احمدی نژاد است که در جامعه ولوله ایجاد می کند و نه تنها برخوردی درخور با وی نمی شود، بلکه پستهای تازه ای هم به این شخص داده می شود که این اقدامات موجب زیر سئوال رفتن همه خدمات این دولت می شود.

وی با تاکید براینکه نمی توان اعتبار و آبروی یک نظام اسلامی را برای یک فرد هزینه کرد، گفت: ما نگرانیم که با استمرار چنین وضعیتی کار به جاهای باریکتری بکشد، که این نه به نفع دولت خواهد بود ونه به نفع نظام.

نماینده مردم اصفهان در مجلس در پایان ابراز امیدواری کرد که احمدی نژاد تا وضعیت از این بدتر نشده فکری اساسی برای رئیس دفتر خود بکند.

