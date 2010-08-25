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۳ شهریور ۱۳۸۹، ۱۳:۲۵

ششمین محموله هلال احمر ایران وارد پاکستان شد

ششمین محموله هلال احمر ایران وارد پاکستان شد

ششمین محموله کمکهای جمعیت هلال احمر ایران برای سیل زدگان پاکستان صبح امروز چهارشنبه وارد این کشور شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این محموله به وزن 38 تن و 600 کیلوگرم شامل 800 دستگاه چادر امدادی و 10 هزار قوطی کنسرو لوبیا از طریق فرودگاه مهرآباد تهران به پاکستان فرستاده شد.

این محموله هم اکنون آماده توزیع میان مردم سیل زده کشور پاکستان است.

کد مطلب 1140218

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