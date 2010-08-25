ششمین محموله هلال احمر ایران وارد پاکستان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این محموله به وزن 38 تن و 600 کیلوگرم شامل 800 دستگاه چادر امدادی و 10 هزار قوطی کنسرو لوبیا از طریق فرودگاه مهرآباد تهران به پاکستان فرستاده شد.

این محموله هم اکنون آماده توزیع میان مردم سیل زده کشور پاکستان است.