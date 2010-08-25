427 میلیارد ریال در انتقال برق رشت - چابکسر سرمایه گذاری شد

کریم آزادگان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این پروژه بطول 90 کیلومتر با هدف تامین انرژی الکتریکی مورد نیاز شرق استان گیلان، غرب استان مازندران و افزایش پایداری شبکه برق شمال کشور در هفته دولت به بهره برداری می رسد.

وی اظهارداشت: شرکت برق منطقه ای گیلان در راستای کاهش سطح زیر حریم اراضی که در استان گیلان بسیار ارزشمند است، برای اولین بار در کشور استفاده از برجهای خاص چهارمداره 63.230 کیلوولت مشبک را دردستور کار قرار داد.

مدیرعامل برق منطقه ای گیلان گفت: این ابتکارموجب شد تا باند حریم این خط نسبت به دوخط مجزای 63.230 کیلوولت از 83 متر به 54 متر معادل 35 درصد کاهش و مقدار دو میلیون و600 هزارمتر مربع از اراضی منطقه از حریم خط برق آزاد شود.

وی عنوان کرد: خط چهار مداره 63.230 کیلوولت رشت - چابکسر با دو مدار 230 کیلوولت با هادی اسکواب باندل دوسیمه و دو مدار 63 کیلوولت با هادی لینکس و سیم opgw ارتباط بین پست 230 کیلوولت نیروگاه گیلان، پست 230.63 کیلوولت سیاهکلده و پست 230.63 کیلوولت چابکسر و پست های فوق توزیع مسیر را برقرار می کند.

آزادگان ادامه داد: علاوه برمسئله حریم وحقوقی ارتفاقی، کشت شالیزارها در نیمه اول سال، کاهش تعداد روزهای کاری در نیمه دوم بعلت بارندگی، سست بودن خاک وافزایش حجم فونداسیون، دور بودن محل پایه ها از جادهها وعدم دسترسی و امکان استفاده از ماشین آلات در حمل مصالح به پای کار از محدودیتهای اجرایی این پروژه بوده که با تلاش مضاعف دست اندر کاران برطرف شده است.

وی همچنین گفت: عملیات نصب برج و سیم کشی این پروژه بزرگ در حداقل زمان ممکن از سوی شرکت امکان الکتریک انجام شده است..

مدیرعامل برق گیلان خاطر نشان کرد: در اجرای این پروژه 349 هزارمتر مکعب خاکبرداری، 37 هزار و 340 متر مکعب بتن ریزی، یک میلیون و 538 هزارکیلوگرم میله گرد و 50 هزار تن برج استفاده شده است.