بهروز مفید تهیه‌کننده این فیلم تلویزیونی به خبرنگار مهر گفت: تصویربرداری این فیلم تلویزیونی حدود دو هفته قبل به پایان رسیده است. تدوین توسط محمود یار محمد‌لو انجام شده است. این تله فیلم هم‌اکنون در مرحله ساخت موسیقی توسط فردین خلعتبری قرار دارد که حدود 4 -5 روز دیگر به پایان می‌رسد.

وی ادامه داد: با پایان مراحل فنی این فیلم را برای پخش به سیما فیلم تحویل می‌دهیم که قرار است یکی از شبهای قدر در ماه مبارک رمضان از تلویزیون پخش شود.

حمید‌ فرخ نژاد، آشا محرابی، امید روحانی، توران مهرزاد، حشمت آرمیده وحسین عابدینی بازیگران اصلی "حبیب" هستند. حدود 70 درصد از تصویربرداری این فیلم تلویزیونی در زندان انجام شده است.

"حبیب" روایت زندگی جوان فقیری است به همین نام را روایت می‌کند که برای رسیدن به ثروت بیشتر به کار قاچاق روی می‌آورد. او بعد از دستگیری به اعدام محکوم می‌شود. در زندان حبیب پی می‌برد که قانونی وجود دارد که اگر او موفق به حفظ قرآن شود، می‌تواند از طناب دار بگریزد...

دیگرعوامل این فیلم تلویزیونی عبارتند از مدیر تولید: علی خلیلی، مدیر تصویربرداری: مهدی جعفری، برنامه‌ریز و منشی صحنه: زهرا جعفری، چهره‌پرداز: فریور معیری، مدیر تدارکات: سید مهدی منیری، دستیار یک کارگردان: مهدی بوستان‌پرور.

