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۳ شهریور ۱۳۸۹، ۱۲:۲۴

اختصاصی مهر/

سفر قائم مقام وزیر نفت هند به ایران برای مذاکره پیرامون خط لوله صلح

سفر قائم مقام وزیر نفت هند به ایران برای مذاکره پیرامون خط لوله صلح

سفیر جمهوری اسلامی ایران در هند از سفر هیئتی از دهلی به تهران به منظور تبادل نظر پیرامون خط لوله صلح خبر داد.

مهدی نبی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به سفر ماه گذشته معاون آسیای وزارت خارجه به دهلی گفت: گفتمان استراتژیک ایران و هند در این سفر مورد تبادل نظر قرار گرفت.

وی همچنین با اشاره به برگزاری کمیسیون مشترک دو کشور ایران و هند اظهار داشت: در این مذاکرات 7 تفاهمنامه برای توسعه هرچه بیشتر مناسبات اقتصادی تجاری فرهنگی و سیاسی دو کشور به امضا رسید.

سفیر ایران در هند در پاسخ به این سئوال که در رابطه با پیوستن هند به خط لوله صلح آیا موضوع جدیدی مطرح است تصریح کرد: ماه آینده یعنی سپتامبر قرار است گروه کاری از وزارت نفت هند به ایران سفر کند تا مذاکراتی پیرامون موضوعات مختلف از جمله خط لوله صلح در تهران صورت گیرد.

نبی زاده گفت:سرپرستی این هیئت با قائم مقام وزارت نفت هند است.

کد مطلب 1140226

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