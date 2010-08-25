تشکیل هیئت امنای استانی در دانشگاه آزاد/ همکاری علمی با بلاروس

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالله جاسبی در جلسه هم اندیشی دانشگاه آزاد اسلامی و مجلس شورای اسلامی که سه شنبه شب با حضور اعضای هیئت رئیسه دانشگاه آزاد و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در واحد علوم و تحقیقات برگزار شد، گفت: دانشگاه آزاد در زمینه تولید مقالات ریاضی کاربردی در جهان به رتبه نخست دست یافته و در عرصه تولید مقالات ISI شیمی در کشور نیز به رتبه اول دست یافته است.

وی با بیان اینکه دانشگاه آزاد در افق 1404 دارای 5/2 میلیون دانشجو، 104 هزار عضو هیئت علمی و 20 هزار مقاله ISI در سال خواهد بود، افزود: بر اساس برنامه چشم انداز استراتژیک، دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان بزرگ ترین مجتمع آموزش عالی جهان، در سال 1404 در زمره معتبرترین دانشگاه های جهان قرار خواهد گرفت.

رئیس دانشگاه آزاد گفت: اگر از کل فارغ‌التحصیلان و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی تنها 10 درصد آنان برای ادامه تحصیل به خارج از کشور می رفتند، حدود 70 میلیارد دلار ارز از کشور خارج می‌شد و صرف نظر از بسیـاری از مسایـل جانبی و فرهنگی ، 90 درصد باقیمانده نیز معلوم نبود که با چه مشکلاتـی روبـرو مـی شدند.

وی با اشاره به فعالیت‌های مرکز فناوری‌های پیشرفته دانشگاه آزاد اسلامی و توسعه انرژی های نو اظهار داشت: این مرکز با هدف تبدیل ایده ها و خلاقیت ها در صنعت و کاربردی شدن علم، راه اندازی شده و این حرکت بسیار ارزشمند است.

دکتر جاسبی با اشاره به فعالیت واحدهای امارات، انگلستان و لبنان خاطرنشان کرد: واحد کابل در افغانستان نیز افتتاح شده و امسال دانشجو می پذیرد.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به افتتاح قریب الوقوع واحد دانشگاه آزاد اسلامی در نیلای مالزی گفت: قرارداد فرصت های مطالعاتی، بورسیه دانشجویان و توسعه همکاری های علمی و پژوهشی با دانشگاه های بلاروس، تاجیکستان و مالزی نیز طی ماه های اخیر منعقد شده است.