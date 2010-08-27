اصول اولیه مهمانداری در هتلهای ایران رعایت نمی شود

کامبیز رفیع زاده، کارشناس هتلداری با بیان اینکه در برخی از هتلهای پنج ستاره ایران هنوز اصول اولیه هتلداری اجرا نمی شود، به خبرنگار مهر گفت: هتلهای بین المللی و زنجیره ای شهرهای مکه و مدینه در عربستان هیچ تفاوتی با هتلهای همان زنجیره در کشورهای دیگر ندارد، منتها در هتلهای عربستان برخی ارزشها رعایت می شود. اما اصول هتلداری زیر سوال نمی رود. بنابراین می توان تمام ضوابط هتلداری را در هتل رعایت کرد اما ملاحظات و ارزشهای آن کشور نیز در آن لحاظ شود.

وی افزود: می توان گفت که نباید در هتل حتی به واسطه داشتن گردشگر خارجی بار گذاشت اما نمی توان توجیه کرد که لباس رسپشن اتو نداشته باشد و یا رومیزی غذای رستوران چرب باشد.

وی در پاسخ به گفته های برخی هتلداران مبنی بر اینکه استاندارد سازی برای هتلداران هزینه دارد و آنها قادر به جبران این هزینه ها نیستند گفت: طبق اصول کارکردن همیشه مستلزم هزینه است، اگر هتلداران کشور ما نمی توانند خود را با اصول اولیه هتلداری و استانداردهای لازم برای میزبانی بهتر از گردشگران وفق دهند بهتر است که این کار را به دیگران واگذار کنند.

این کارشناس هتلداری گفت: ایران همیشه مهد میزبانی بوده است اما اکنون در بحث استانداردسازی هتلها و پذیرایی از مهمانان خارجی از کشورهای دیگر عقب هستیم.