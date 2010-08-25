اجرای خط انتقال گاز بیرجند - سربیشه تصویب شد

حسن افتخاری در گفتگو با خبرنگار مهر در بیرجند افزود: این خط به قطر 30 اینچ و طول تقریبی 65 کیلومتر است که با بهره برداری از آن علاوه بر بهره مندی شهرهای مود و سربیشه امکان تامین گاز مورد نیاز صنایع و مراکز متقاضی از جمله کارخانه منیزیم سربیشه، کارخانه فولاد مصوب هیئت دولت و مرکز آموزشی محمدرسول الله (ص) فراهم خواهد شد.

وی بیان داشت: همزمان با اجرای این طرح و با اجرای انشعابی به قطر 12 اینچ و طول تقریبی 70 کیلومتر درمیان نیز تحت پوشش گاز طبیعی قرار خواهد گرفت.

وی تصریح کرد: به دلیل امکان استفاده از ظرفیت ذخیره سازی، خطوط انتقال اجرا شده از مشهد تا بیرجند به قطر 30 اینچ اجرا شد و براساس مطالعات و مصوبه فوق مقرر شد از بیرجند تا شهر سربیشه نیز بدون کاهش در قطر خط انتقال ادامه یابد.

به گفته وی با اجرای این پروژه در آینده امکان ادامه خط و گازرسانی به شهرهای شوسف و نهبندان و اتصال خط انتقال گاز استان از طریق این خط به خط انتقال سراسری هفتم نیز فراهم و به پایداری تامین گاز کمک خواهد شد.

مدیر عامل شرکت گاز خراسان جنوبی اضافه کرد: اجرای خطوط انتقال با قطر بیشتر از 12 اینچ به شرکت مهندسی و توسعه محول می شود اما براساس مصوبه هیئت مدیره شرکت ملی گاز و با توجه به پتانسیل موجود در خراسان جنوبی اجرای این خط به شرکت گاز استان محول شده است.

افتخاری در تشریح اقدامات شرکت گاز استان در اجرای این طرح گفت: برای انتخاب مشاور ذی صلاح به منظور انجام مطالعات فنی مسیریابی و طراحی خطوط انتقال و همچنین انجام مطالعات زیست محیطی 200 روز در نظر گرفته شده که پس از انجام طراحی و تهیه شرح خدمات اجرایی، نسبت به برگزاری مناقصه و انتخاب پیمانکار اقدام خواهد شد.

وی زمان اجرای طرح خط انتقال از بیرجند به سربیشه را براساس مصوبه هیئت دولت سه سال عنوان کرد و گفت: پیش بینی می شود عملیات اجرایی آن از اواخر امسال یا اوایل سال آینده آغاز شود.

وی برآورد اولیه کل هزینه و میزان سرمایه گذاری لازم برای گازرسانی به شهرهای سربیشه، مود، اسدیه و شهرهای واقع در مسیر را حدود هزار میلیارد ریال عنوان کرد.