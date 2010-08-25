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۳ شهریور ۱۳۸۹، ۱۳:۳۵

توسط شرکت ملی گاز؛

اجرای خط انتقال گاز بیرجند - سربیشه تصویب شد

اجرای خط انتقال گاز بیرجند - سربیشه تصویب شد

بیرجند - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی گفت: در راستای مصوبه سفر سوم هیئت دولت به استان اجرای خط انتقال گاز بیرجند به سربیشه به تصویب هیئت مدیره شرکت ملی گاز ایران رسید.

حسن افتخاری در گفتگو با خبرنگار مهر در بیرجند افزود: این خط به قطر 30 اینچ و طول تقریبی 65 کیلومتر است که با بهره برداری از آن علاوه بر بهره مندی شهرهای مود و سربیشه امکان تامین گاز مورد نیاز صنایع و مراکز متقاضی از جمله کارخانه منیزیم سربیشه، کارخانه فولاد مصوب هیئت دولت و مرکز آموزشی محمدرسول الله (ص) فراهم خواهد شد.

وی بیان داشت: همزمان با اجرای این طرح و با اجرای انشعابی به قطر 12 اینچ و طول تقریبی 70 کیلومتر درمیان نیز تحت پوشش گاز طبیعی قرار خواهد گرفت.

وی تصریح کرد: به دلیل امکان استفاده از ظرفیت ذخیره سازی، خطوط انتقال اجرا شده از مشهد تا بیرجند به قطر 30 اینچ اجرا شد و براساس مطالعات و مصوبه فوق مقرر شد از بیرجند تا شهر سربیشه نیز بدون کاهش در قطر خط انتقال ادامه یابد.

به گفته وی با اجرای این پروژه در آینده امکان ادامه خط و گازرسانی به شهرهای شوسف و نهبندان و اتصال خط انتقال گاز استان از طریق این خط به خط انتقال سراسری هفتم نیز فراهم و به پایداری تامین گاز کمک خواهد شد.

مدیر عامل شرکت گاز خراسان جنوبی اضافه کرد: اجرای خطوط انتقال با قطر بیشتر از 12 اینچ به شرکت مهندسی و توسعه محول می شود اما براساس مصوبه هیئت مدیره شرکت ملی گاز و با توجه به پتانسیل موجود  در خراسان جنوبی اجرای این خط به شرکت گاز استان محول شده است.

افتخاری در تشریح اقدامات شرکت گاز استان در اجرای این طرح گفت: برای انتخاب مشاور ذی صلاح به منظور انجام مطالعات فنی مسیریابی و طراحی خطوط انتقال و همچنین انجام مطالعات زیست محیطی 200 روز در نظر گرفته شده که پس از انجام طراحی و تهیه شرح خدمات اجرایی، نسبت به برگزاری مناقصه و انتخاب پیمانکار اقدام خواهد شد.

وی  زمان اجرای طرح خط انتقال از بیرجند به سربیشه را براساس مصوبه هیئت دولت سه سال عنوان کرد و گفت: پیش بینی می شود عملیات اجرایی آن از اواخر امسال یا اوایل سال آینده آغاز شود.

وی برآورد اولیه کل هزینه و میزان سرمایه گذاری لازم برای گازرسانی به شهرهای سربیشه، مود، اسدیه و شهرهای واقع در مسیر را حدود هزار میلیارد ریال عنوان کرد.

کد مطلب 1140250

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