به گزارش خبرنگار مهر، تصویربرداری قسمتهای مربوط به کشور ارمنستان مجموعه تلویزیونی "گمشده" به کارگردانی راما قویدل به تازگی به پایان رسیده ‌است. گروه تولید امروز آخرین روز تصویربرداری در ایران را سپری می‌کنند و به زودی برای ضبط سکانس‌های خارجی راهی کشور اتریش می‌شوند.

تصویربرداری در کشور اتریش حدود 20 روز به طول می‌انجامد. این مجموعه قرار است از اول مهر از شبکه یک سیما پخش شود. مجموعه "گمشده" در 26 قسمت 45 دقیقه‌ای به سفارش گروه فیلم و سریال شبکه یک تهیه می ‌شود و در آن بهزاد فراهانی، شمسی فضل‌اللهی، زهره مجابی، علیرضا جلالی‌تبار، آرشام طالبی نقش‌های اصلی را بازی می‌ کنند.

همچنین منظر لشگری، آرش تاج، فرخ نعمتی، سروش صحت، سحر ولدبیگی، الیزابت امینی، شهره سلطانی، ناصر گیتی جاه، فریدون محرابی، بهار کاتوزی، میترا تبریزی، سید جواد زیتونی، ایمان صفا، رویا بختیاری و سمیر وزیریان، مانی مفیدی و ملیکا پارسا نیز به عنوان بازیگر مهمان در"گمشده" حضور دارند.

داستان مجموعه "گمشده" درباره مریم سلیمیان است که در زمان زلزله بم جزو امدادگران داوطلبی بود. پس از گذشته پنجسال برای کار به سازمان هلال احمر مراجعه می ‌کند و در بخشی به نام جستجوی گمشدگان بین‌الملل مشغول به کار می‌‌ شود. او در این شغل هر بار با پرونده‌ای رو به رو می ‌شود که باید آدم گمشده ‌ای را در داخل یا خارج از کشور ردیابی کند.