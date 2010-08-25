عقب نشینی از افغانستان واقع بینانه نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه دیلی تلگراف، ژنرال "جیمز کانوی" هشدار داد که نیروهای بومی افغان آمادگی لازم برای پذیرفتن مسئولیت حفظ کنترل امنیت کشورشان را ندارند.

به نوشته دیلی تلگراف، سخنان کانوی شدیدترین مخالفتی است که تا کنون با طرح خروج آمریکا از افغانستان انجام شده است.

فرمانده نیروی دریایی آمریکا در ادامه گفت: فکر می کنم که برای مهیا شدن این شرایط ( سپردن مسئولیت به نیروهای افغانی ) چند سال زمان نیاز داریم.

وی همچنین در گزارشی که اخیرا به پنتاگون ( وزارت دفاع آمریکا ) ارائه کرده می نویسد : ممکن است در بخش هایی از افغانستان نیروهای بومی این کشور بتوانند امنیت را برقرار کنند اما مطمئنا در جنوب افغانستان یعنی محل پیداش طالبان، نیروهای بومی افغان این توانایی را ندارند.

در حالی که حمایت از جنگ افغانستان در آمریکا به کمترین حد خود رسیده ژنرال کانوی با هشدار نسبت به خروج سریع از افغانستان می گوید: این بستگی به خود ما دارد که یک بازنده سریع باشیم و یا آنکه به آهستگی پیروز شویم.

مخالفت فرمانده نیروی دریایی آمریکا با طرح خروج از افغانستان در حالی انجام می شود که چندی پیش "دیوید پتریوس" فرمانده نیروهای ائتلاف در افغانستان نیز از طرح خروج انتقاد کرده بود.

"رابرت گیتس" وزیر دفاع آمریکا بر ضرورت عقب نشینی نظامیان آمریکایی طبق جدول مشخص شده یعنی ابتدای جولای آتی تاکید دارد، اما "پتریوس" بر طرح به تاخیر انداختن زمان عقب نشینی از افغانستان تاکید دارد.

وزیر دفاع آمریکا بر این باور است که نیروهای امنیتی افغان که به دست نیروهای آمریکایی آموزش دیده اند می توانند مسئولیت برقراری امنیت را در برخی مناطق کشورشان برعهده بگیرند و این مسئله خود موضوع عقب نشینی نظامیان آمریکایی را تسهیل می کند.

القدس العربی می افزاید: آموزش نیروهای افغان و مسلح کردن آنان برای آمریکا بیش از شش میلیارد دلار طی پنج سال هزینه در بر داشت، اما این آموزش ها برای آمریکایی ها نتیجه بخش نبود.

همچنین حضور آمریکا در افغانستان هفت میلیارد دلار ماهیانه هزینه در بر دارد و قربانیان ناتو هم در ماه جولای گذشته که حدود 200 تن بود نیز برای دولت آمریکا مشکل آفرین شده چرا که افزایش این ضرر و زیان ها در مرحله اول محبوبیت اوباما را کاست و همچنین تعداد حامیان طرفدار جنگ افغانستان را نیز تقلیل داد.