ایجاد 2 قطب جدید تولید نفت و گاز در خلیج فارس

به گزارش خبرنگار مهر، سید مسعود میرکاظمی در مراسم بهره برداری از طرح توسعه میدان نفتی هنگام با بیان اینکه در حال حاضر تولید از این میدان مشترک نفتی روزانه 10 هزار بشکه است، گفت: بر اساس برنامه ‌ریزی انجام شده، تولید نفت از این میدان با حفر سه حلقه چاه به روزانه 30 هزار بشکه افزایش می یابد.

وزیر نفت از افزایش تولید نفت میدان هنگام به 16 هزار بشکه تا پایان مهر ماه امسال خبر داد و افزود: پیش بینی می کنیم با توسعه کامل هنگام و و سایر میادین نفتی اطراف قشم مجموع تولید در این منطقه به روزانه 80 هزار بشکه افزایش یابد.

این عضو کابینه دولت با تاکید بر اینکه نفت میدان هنگام با درجه API معادل 43.7 سبک‌ترین نفت تولیدی صنعت نفت است، تصریح کرد: تمامی کارهای اجرایی طرح توسعه میدان نفتی هنگام توسط شرکتهای ایرانی و در مدت 2 سال زمان مفید انجام شده است.

وی با اشاره به سرمایه گذاری بیش از 350 هزار میلیارد تومان در این میدان، تاکید کرد: ‌نیاز است برای توسعه کامل این میدان نفتی 350 میلیارد تومان دیگر هزینه شود.

به گفته این عضو کارگروه نمایندگان ویژه رئیس جمهور به این ترتیب در آینده جزیره قشم به قطب نفتی و جزیره کیش به قطب گازی تبدیل خواهند شد که استان هرمزگان را قطب نفتی و گازی قابل توجه در کشور خواهند کرد.

میرکاظمی افزود: هم اکنون گاز تولیدی از میدان سرخون جوابگوی نیاز هرمزگان نیست و با توجه به توسعه صنعت و افزایش نیاز گازی این استان به روزانه بیش از 30 میلیون متر مکعب، لازم است بخشی از گاز این استان از طریق خط لوله هفتم سراسری که از هرمزگان می‌گذرد، تامین شود.

به گزارش مهر، در اولین روز از آغاز هفته (دوم شهریور ماه) دولت طرح توسعه میدان مشترک نفتی هنگام با حضور سیدمسعود میرکاظمی وزیرنفت و احمد قلعه بانی مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران به طور رسمی در دو بخش تاسیسات بهره برداری جزیره قشم و سازه های دریایی در خلیج فارس به بهره برداری رسید.

در حال حاضر با حفاری یک حلقه چاه روزانه بیش از 10 هزار بشکه نفت خام از این میدان مشترک با کشور عمان برداشت خواهد شد که پیش بینی می شود تا آبان ماه امسال با تکمیل حفاری دومین حلقه چاه تولید نفت از این میدان دریایی به بیش از 16 هزار بشکه در روز افزایش یابد.