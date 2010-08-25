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۳ شهریور ۱۳۸۹، ۱۲:۴۹

نمایش "مرده‌ شور" در یزد کلید خورد

نمایش "مرده‌ شور" در یزد کلید خورد

یزد - خبرگزاری مهر: نمایش اجتماعی "مرده ‌شور" به نویسندگی مهرداد رایانی مخصوص و کارگردانی رضا آقایی در یزد کلید خورد.

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، این نمایش تا 9 شهریورماه جاری در سالن شرف ‌الدین علی واقع در خیابان امام خمینی (ره) نرسیده به میدان امیرچخماق بر روی صحنه خواهد بود.

این تئاتر با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان یزد به روی صحنه رفته است.

این نمایش اجتماعی هر شب از ساعت 21 به مدت 70 دقیقه برای علاقمندان به تئاتر و هنرهای نمایش اجرا خواهد داشت.

این نمایش به موضوع قاچاق مواد مخدر پرداخته است و داستان خواهر و برادری را روایت می‌کند که با کالبد شکافی از افرادی که از دنیا رفته‌ اند، موادمخدر را در بدن مردگان جاسازی می‌کنند و آنها را به خارج از کشور انتقال می‌ دهند.

مریم هاشمی، امید مستعانی و افشین مجاهد از بازیگران این نمایش هستند که زیر نظر گروه تئاتر پیوند و آرسو به نقش‌آفرینی می‌پردازند.

علاقمندان به تماشای این نمایش می ‌توانند با مراجعه به سالن شرف ‌الدین علی یزدی همچنین مراکز فرهنگی برای رزرو سالن یا تهیه بلیت اقدام کنند.

کد مطلب 1140275

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