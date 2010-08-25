نمایش "مرده‌ شور" در یزد کلید خورد

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، این نمایش تا 9 شهریورماه جاری در سالن شرف ‌الدین علی واقع در خیابان امام خمینی (ره) نرسیده به میدان امیرچخماق بر روی صحنه خواهد بود.

این تئاتر با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان یزد به روی صحنه رفته است.

این نمایش اجتماعی هر شب از ساعت 21 به مدت 70 دقیقه برای علاقمندان به تئاتر و هنرهای نمایش اجرا خواهد داشت.

این نمایش به موضوع قاچاق مواد مخدر پرداخته است و داستان خواهر و برادری را روایت می‌کند که با کالبد شکافی از افرادی که از دنیا رفته‌ اند، موادمخدر را در بدن مردگان جاسازی می‌کنند و آنها را به خارج از کشور انتقال می‌ دهند.

مریم هاشمی، امید مستعانی و افشین مجاهد از بازیگران این نمایش هستند که زیر نظر گروه تئاتر پیوند و آرسو به نقش‌آفرینی می‌پردازند.

علاقمندان به تماشای این نمایش می ‌توانند با مراجعه به سالن شرف ‌الدین علی یزدی همچنین مراکز فرهنگی برای رزرو سالن یا تهیه بلیت اقدام کنند.