احداث پایانه آبزیان در نزدیکی فرودگاه امام

به گزارش خبرنگار مهر، سید امین الله تقوی مطلق امروز چهارشنبه به مناسبت هفته دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به اجلاس کمیسیون منابع زنده دریای خزر، گفت: در پروتکل این اجلاس سهم صادرات ماهیان خاویاری ایران، بیش از 45 درصد تعیین شد که صادرات آن در سال 2010 آغاز می شود.

وی در خصوص مشکلاتی که کشور روسیه برای صادرات خاویار ایران ایجاد کرده بود، گفت: از آنجایی که روسیه خاویار تولیدی را در کشور خودش مصرف می کند، نه تنها تمایلی به صادرات ایران نداشت ، در اجلاس نیز حاضر نمی شد اما امسال با رایزنی‌های انجام شده سهم صادراتی ایران تعیین شد.

وی به تفاهم نامه همکاری با وزارت تعاون، بانک کشاورزی و سازمان میادین میوه و تره بار اشاره کرد و افزود: بر اساس این تفاهم نامه، پایانه آبزیان با هدف حذف دلالان و واسطه‌ها ایجاد می شود تا تولید کنندگان از سود کافی در تولیدات خود بهره‌مند شود.

تقوی مطلق مساحت این پایانه را 20 هکتار اعلام کرد و اظهار داشت: این پایانه در نزدیکی فرودگاه امام خمینی و در 3 فاز عمده فروشی و سردخانه، مجتمع تجاری آبزیان وشهرک شیلات ساخته می شود.

سرپرست سازمان شیلات تصریح کرد: با احداث این پایانه بازارهای حراج راه اندازی شده و کیفیت و ارزش افزوده آبزیان حفظ می شود.

وی به تفاهم نامه سازمان بنادر و دریانوردی اشاره کرد و گفت: بر اساس این تفاهم نامه سازمان بنادر با اعتبارات دولتی، نوسازی شناورهای دریایی را به منظور کاهش مصرف سوخت و حفظ کیفیت آبزیان انجام می دهد.

تقوی مطلق از واگذاری 15 بندر صید و صیادی به بخش خصوصی در راستای اصل 44 قانون اساسی 15 خبر داد و افزود: در حال حاضر تمامی فعالیتها در این بنادر توسط بخش خصوصی انجام می شود.

سرپرست سازمان شیلات در خصوص راهکارهای ارایه شده برای مقابله با دزدان دریایی اظهار داشت: در راستای مقابله با دزدان دریایی توافقهایی برای استقرار نیروهای مسلح بر شناورها انجام شده که در روزهای جاری و با شروع فصل صیادی اجرایی می شود.

وی با اشاره به تولید میگو، خاطر نشان کرد: بیماری لکه سفید مشکلات زیادی را در تولید میگو ایجاد کرد که در سالجاری با بکارگیری گونه وانامی در بیش از 1500 هکتار از اراضی 4 استان جنوبی، این بیماری مهار شده است.

تقوی مطلق افزود: در سال جاری میگو با پرورش 2 بار در سال و در 2 سایت به مساحت 90 هکتار به بهره برداری رسید که موفقیت بزرگی برای پرورش میگو محسوب می شود ضمن آنکه کشور در تولید میگوی مولد وانامی به خودکفایی رسید.

سرپرست سازمان شیلات به پرورش ماهیان خاویاری در کنار ماهی قزل آلا اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه ماهیان خاویاری اغلب شرایط محیطی را تحمل می کنند پرورش بچه ماهیان خاویاری در کنار ماهیان قزل آلا در برخی استانها در حال انجام است.

وی به تعامل شیلات با بهره برداران اشاره کرد و اظهار داشت: سازمان شیلات برای تسهیل فعالیتهای اتحادیه‌ها و حل مشکلات نقدینگی آنها به دنبال ایجاد صندوق ملی است چرا که مشکلات بانکی اجازه توسعه تولید میگو را نمی دهد.

تقوی مطلق در خصوص پرورش میگو گفت: سطح زیر کشت میگو از 2 هزارو 100 هکتار به 2 هزار و 600 هکتار رسیده است که تولید آن از 5 هزار و 100 تن به 6 هزار تن خواهد رسید این در حالی است که دولت بیش از 100 میلیارد تومان از بدهی پرورش دهندگان میگو به سیستم بانکی را می پردازد.

سرپرست سازمان شیلات با بیان اینکه در 4 ماهه ابتدای امسال تولید کیلکا به 70 درصد رسید تصریح کرد: پتانسیلهای زیادی در زمینه تولید کیلکا و میگو وجود دارد که در حال حاضر 97 هزار هکتار با اشتغالزایی 131 هزار نفر آماده سرمایه گذاری در زمینه میگو است.

تقوی مطلق با اشاره به رایزنی این سازمان با وزارتخانه جهاد کشاورزی گفت: یارانه هایی به صید وصیادی در زمان هدفمندی یارانه ها تعلق می گیرد که عمدتا در زمینه سوخت و برق است.

سرپرست سازمان شیلات به مطالعه و احداث بنادر ماهیگیری اشاره کرد و افزود: در سالجاری 25 پروژه بندری در قالب 4 طرح احداث و بهسازی ، 3 مجتمع صیادی ساماندهی و 12 پروژه مطالعاتی نیز به پایان رسید.

وی خاطرنشان کرد: به منظور استفاده چند منظوره از جایگاهها تفاهم نامه ای با سازمان گردشگری به امضا رسید تا این جایگاهها به درآمد زایی بیشتری برسند. وی گفت: درسالجاری پیش بینی می شود تا تولید شیلات به 700 هزار تن برسد که نسبت به سال قبل 10 درصد افزایش داشته است.

تقوی مطلق افزود: در 4 ماهه ابتدای سال جاری میزان صادرات شیلات از 8 هزار و 263 تن در سال 1387 به 9 هزار و 197 تن رسید و ارزش صادرات از 22 میلیون دلار به 32 میلیون دلار افزایش داشته است.