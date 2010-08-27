به گزارش خبرنگار مهر، پیش‌تولید این فیلم 90 دقیقه‌ای ادامه دارد و اصغر هاشمی در حال بازنویسی فیلمنامه است. تصویربرداری این فیلم اول مهرماه در تهران شروع می‌شود و گروه بعد از دو هفته به خوزستان می‌روند و بیشتر سکانس‌ها در اهواز تصویربرداری می‌شود.

مجموعه "چاه پنجاه" در 13 قسمت 50 دقیقه‌ای تهیه می‌شود. بنیامین سربندی و حسن بنی طبا فیلمنامه این مجموعه را نوشته‌اند. داستان این مجموعه درباره خرابکاری عده‌ای روی یکی از چاه‌های نفت مادر است که منجر به آتش سوزی زیادی می‌شود. این مجموعه بر اساس اتفاقات مستند در دهه 60 است و ترکیبی از درام و مستند دارد.

عواملی که حضورشان در این پروژه قطعی شده عبارتند از صدابردار: محمد صالحی، گریم: فریدون کشن فلاح، تهیه‌کننده: سیدحسن بنی‌طبا، طراح صحنه و لباس: بابک کریمی، محصول شبکه یک.