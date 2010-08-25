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۳ شهریور ۱۳۸۹، ۱۵:۲۹

رحمت الله رحمانی:

اجرای طرحهای عمرانی مستلزم توجه ویژه به محیط زیست است

اجرای طرحهای عمرانی مستلزم توجه ویژه به محیط زیست است

رشت - خبرگزاری مهر: مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گیلان بر لزوم ضرورت توجه به محیط زیست در اجرای طرحهای عمرانی تاکید کرد.

رحمت الله رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ایجاد هرگونه تغییر غیراصولـی در نوع استفـاده از زمین و طبیعت، منجـر به ایجــاد تغییرات نامطلوبی در محیط زیست می ‌شود، در عین حال وظیفه برنامه‌ ریزان اتخــاذ تدابیریست که تأثیر منفی این تغییرات را به حداقل کاهش دهد.

وی اظهارداشت: براساس آخرین تقسیم ‌بندی ها پوشش گیاهی ایران به پنج ناحیه بزرگ شامل جنگلهای هیرکانی در سواحل جنوبی دریای خزر، ناحیه ارسبارانی در منطقه ارسباران، ناحیه زاگرسی در امتداد کوه های زاگرس در غرب کشور، ناحیه خلیج عمانی در جنوب کشور و سواحل شمالی خلیج فارس و دریای عمان و ناحیه ایرانی و تورانی تقسیم می شود.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان گفت: جنگلهای هیرکانی یکی از بهترین نوع جنگل از لحاظ حفظ آب شیرین در سفره های زیرزمینی، حفاظت خاک و جلوگیری از تغییر وضع آب و هوایی و تغییرات سخت اقلیمی است.

وی همچنین با اعلام اینکه مسائل اقتصادی و اجتماعی و وابستگی بیش از حد به منابع جنگلی از عوامل تخریب جنگلهاست، افزود: با فرهنگ سازی و آگاهی بخشی به مردم برای صیانت از جنگلها و حفظ میراث گذشتگان می توان از تخریب مراتع جلوگیری کرد.

رحمانی در ادامه اجرای طرحهای مدیریت منابع جنگلی، افزایش مشارکت مردم و لحاظ کردن منافع عمومی در عرصه های جنگلی و مرتعی، نظارت بیشتر مسئولان و مبارزه با تخریب کنندگان مراتع را از راهکارهای حفاظت از منابع طبیعی بیان کرد.

کد مطلب 1140287

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