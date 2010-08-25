صادرات گاز ایران به ترکیه مجددا متوقف شد

به گزارش خبرنگار مهر، صادرات گاز طبیعی ایران از صبح امروز سوم شهریور ماه به دلیل انفجار در خطوط لوله انتقال گاز بوتاش در خاک ترکیه متوقف شد.

تا پیش از انفجار در خطوط لوله گاز ترکیه ایران روزانه 23 میلیون متر مکعب گاز طبیعی به این همسایه شمال غربی صادر می‌کرد.

در همین حال رسانه های ترک با اشاره به ارتفاع شعله‌های آتش این انفجار به صد متر می رسد و از 60 کیلومتری شهرستان "خراسان" از توابع استان ارضروم نیز قابل رویت است، اعلام کرده اند: بوتاش ترکیه شیر فلکه این خط لوله را بسته است و عملیات مهار آتش که از دیشب آغاز شده همچنان ادامه دارد.

اخبار تکمیلی متعاقبا ارسال می شود.