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۳ شهریور ۱۳۸۹، ۱۵:۳۲

در کهگیلویه وبویراحمد/

2635 هکتار اراضی شیبدار به کاشت باغات دیم اختصاص می یابد

2635 هکتار اراضی شیبدار به کاشت باغات دیم اختصاص می یابد

یاسوج - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد گفت: دو هزار و 635هکتار از اراضی شیب دار، در این استان شناسایی و نقشه برداری شده است.

جعفر گرجی پور در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج، افزود: با شناسایی و واگذاری این اراضی، کشت باغات دیم در این استان رونق بیشتری می گیرد.

وی بیان کرد: این میزان اراضی شیب دار هم اکنون آماده تحویل به کمیته فنی جهت واگذاری به متقاضیان واجد شرایط برای کشت باغات دیم است.

گرجی پور یادآور شد: از مجموع اراضی شیب دار شناسایی شده در استان، 700 هکتار در بویراحمد ،500 هکتار در دنا، 550 هکتار در گچساران و 885 هکتار در کهگیلویه می باشد.

وی عنوان کرد: تثبیت خاک، ایجاد فضای سبز، بهبود محیط زیست، تولید انواع محصولات باغی و ایجاد اشتغال از مهمترین فواید کشت باغ، در اراضی شیب دار است.

کد مطلب 1140313

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