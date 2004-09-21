توسعه صنايع تبديلي بخش كشاورزي عاملي تاثير گذار در توسعه ملي

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر ، بخش كشاورزي به عنوان يكي از بخشهاي مهم اقتصادي كشور و با داشتن بيش از 38 درصد بنگاههاي صنعتي حدود 17 درصد از ارزش افزوده صنعتي و 46 درصد صادرات صنعتي كشور را دارست.

براساس آمار گمرك ميزان صادرات صنايع غذايي در چهار ماه نخست سالجاري بيش از 70 ميليون دلار بود و اين در حالي است كه سهم صنايع غذايي با 4/71 ميليون دلار 3/5 درصد از صادرات صنعتي و معدني است.

تدوين برنامه ريزي منسجم در توسعه صنايع تبديلي بخش كشاورزي بويژه در قطبهاي توليدي علاوه بر افزايش صادرات اين بخش مي تواند زمينه توسعه اشتغال و جلوگيري از مهاجرت روستاييان به شهرهارا فراهم آورد.

در سالهاي اخير عدم شناسايي بازارهاي هدف، نداشتن فناوري پيشرفته در زمينه صنايع تبديلي و بسته بندي تكميلي و افزايش قيمت تمام شده اين محصولات در مقايسه با ساير كشورها نقش مهمي در كاهش كيفيت محصولات صنايع تبديلي و از دست دادن بازارهاي جهاني داشته است.

بررسي ها نشان مي دهد كه تشكيل مراكز كارآمد و منسجم، تربيت نيروي انساني متخصص، جذب صنايع بخش خصوصي و حمايت مسولان و توجه برنامه چهارم به توسعه اين بخش مي تواند از عوامل مهم دستيابي به توسعه صنايع تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي در سالهاي آينده باشد .

قائم مقام وزير جهاد كشاورزي با اشاره به اينكه در كشورهاي در حال توسعه صنايع تبديلي نقش حياتي در اقتصاد اين كشورها دارد مي گويد : ايجاد هماهنگي در بخش هاي صنعت وكشاورزي به افزايش ارزش افزوده توليدات ، جلوگيري از واردات و و ايجاد فرصت هاي شغلي جديد منجر مي شود.

غلامرضا صحراييان عدم توسعه صنايع تبديلي ، تكميلي و بسته بندي در كشور و متمركز نبودن صنايع تبديلي در قطب هاي توليدي را از عوامل صلي توسعه نيافتن اين بخش مي داند.

وي ميزان ارزش افزوده صنايع تبديلي را بسيار بالا اعلام مي كند و تصريح مي كند: ميزان ارزش افزوده و صادرات در بخش كشاورزي از قابليت رقابت با ارزش افزوده و صادرات محصولات پتروشيمي برخوردار است.

مدير عامل يك شركت صنايع غذايي در گفت و گو با خبر نگار اقتصادي مهر وجود متوليان متعدد و سردرگمي صاحبان صنايع غذايي كشور را از مشكلات اساسي اين بخش دانست و تاكيد كرد: در حال حاضر وزارتخانه هاي كشاورزي، بهداشت و بازرگاني به عنوان متوليان بخش صنايع غذايي در كشور فعال هستند كه اين امر موجب سردرگمي صاحبان صنايع غذايي و بوجود آمدن مشكل در روند فعاليت آنان مي شود.

بهروز فروتن نبود آمار واقعي توليد در بخش كشاورزي را نيز يكي ديگر از مشكلات صنايع غذايي دانست و تاكيد كرد: نبود آمار و اطلاعات دقيق وصحيح در زمينه ميزان توليد محصولات كشاورزي يكي ازمشكلاتي اساسي در بخش كشاورزي و صنايع غذايي كشوراست درحالي كه دسترسي به آمار توليد انواع محصولات كشاورزي براي اجراي برنامه هاي بلند مدت در ايجاد و توسعه صنايع غذايي ضروري است.

دكتر صادق خليليان رييس گروه اقتصاد كشاورزي دانشگاه تربيت مدرس در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر با موثر خواندن توسعه صنايع تبديلي در افزايش صادرات غير نفتي تاكيد كرد: براي ورود به سازمان تجارت جهاني توسعه صنايع تبدلي بايد در اولويت سياستهاي دولت قرار گيرد.

وي آشنا نبودن مسولان اين بخش با بازارهاي جهاني و تاثير صنايع تبديلي بر اقتصاد كشور را از دلايل اصلي از دست دادن بازارهاي جهاني دانست.

خليليان توسعه بخش كشاورزي ، ارزآوري ، افزايش ارزش افزوده ، افزايش رشد توليد ناخالص داخلي و پيوستن به سازمان تجارت جهاني را از امتيازات توسعه صنايع تبدلي عنوان كرد.

