توسعه صنايع تبديلي بخش كشاورزي عاملي تاثير گذار در توسعه ملي

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر ، بخش كشاورزي به عنوان يكي از بخشهاي مهم اقتصادي كشور و با داشتن بيش از 38 درصد بنگاههاي صنعتي حدود 17 درصد از ارزش افزوده صنعتي و 46 درصد صادرات صنعتي كشور را دارست.
براساس آمار گمرك ميزان صادرات صنايع غذايي در چهار ماه نخست سالجاري بيش از 70 ميليون دلار بود و اين در حالي است كه سهم صنايع غذايي با 4/71 ميليون دلار 3/5 درصد از صادرات صنعتي و معدني است.
تدوين برنامه ريزي منسجم در توسعه صنايع تبديلي بخش كشاورزي بويژه در قطبهاي توليدي علاوه بر افزايش صادرات اين بخش مي تواند زمينه توسعه اشتغال و جلوگيري از مهاجرت روستاييان به شهرهارا فراهم آورد.
در سالهاي اخير عدم شناسايي بازارهاي هدف، نداشتن فناوري پيشرفته در زمينه صنايع تبديلي و بسته بندي تكميلي و افزايش قيمت تمام شده اين محصولات در مقايسه با ساير كشورها نقش مهمي در كاهش كيفيت محصولات صنايع تبديلي و از دست دادن بازارهاي جهاني داشته است.
بررسي ها نشان مي دهد كه تشكيل مراكز كارآمد و منسجم، تربيت نيروي انساني متخصص، جذب صنايع بخش خصوصي و حمايت مسولان و توجه برنامه چهارم به توسعه اين بخش مي تواند از عوامل مهم دستيابي به توسعه صنايع تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي در سالهاي آينده باشد .
قائم مقام وزير جهاد كشاورزي با اشاره به اينكه در كشورهاي در حال توسعه صنايع تبديلي نقش حياتي در اقتصاد اين كشورها دارد مي گويد : ايجاد هماهنگي در بخش هاي صنعت وكشاورزي به افزايش ارزش افزوده توليدات ، جلوگيري از واردات و و ايجاد فرصت هاي شغلي جديد منجر مي شود.
غلامرضا صحراييان عدم توسعه صنايع تبديلي ، تكميلي و بسته بندي در كشور و متمركز نبودن صنايع تبديلي در قطب هاي توليدي را از عوامل صلي توسعه نيافتن اين بخش مي داند.
وي ميزان ارزش افزوده صنايع تبديلي را بسيار بالا اعلام مي كند و تصريح مي كند: ميزان ارزش افزوده و صادرات در بخش كشاورزي از قابليت رقابت با ارزش افزوده و صادرات محصولات پتروشيمي برخوردار است.
مدير عامل يك شركت صنايع غذايي در گفت و گو با خبر نگار اقتصادي مهر وجود متوليان متعدد و سردرگمي صاحبان صنايع غذايي كشور را از مشكلات اساسي اين بخش دانست و تاكيد كرد: در حال حاضر وزارتخانه هاي كشاورزي، بهداشت و بازرگاني به عنوان متوليان بخش صنايع غذايي در كشور فعال هستند كه اين امر موجب سردرگمي صاحبان صنايع غذايي و بوجود آمدن مشكل در روند فعاليت آنان مي شود.
بهروز فروتن نبود آمار واقعي توليد در بخش كشاورزي را نيز يكي ديگر از مشكلات صنايع غذايي دانست و تاكيد كرد: نبود آمار و اطلاعات دقيق وصحيح در زمينه ميزان توليد محصولات كشاورزي يكي ازمشكلاتي اساسي در بخش كشاورزي و صنايع غذايي كشوراست درحالي كه دسترسي به آمار توليد انواع محصولات كشاورزي براي اجراي برنامه هاي بلند مدت در ايجاد و توسعه صنايع غذايي ضروري است.
دكتر صادق خليليان رييس گروه اقتصاد كشاورزي دانشگاه تربيت مدرس در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر با موثر خواندن توسعه صنايع تبديلي در افزايش صادرات غير نفتي تاكيد كرد: براي ورود به سازمان تجارت جهاني توسعه صنايع تبدلي بايد در اولويت سياستهاي دولت قرار گيرد.
وي آشنا نبودن مسولان اين بخش با بازارهاي جهاني و تاثير صنايع تبديلي بر اقتصاد كشور را از دلايل اصلي از دست دادن بازارهاي جهاني دانست.
خليليان توسعه بخش كشاورزي ، ارزآوري ، افزايش ارزش افزوده ، افزايش رشد توليد ناخالص داخلي و پيوستن به سازمان تجارت جهاني را از امتيازات توسعه صنايع تبدلي عنوان كرد.
گزارش اختصاصي مهر
توسعه صنايع تبديلي بخش كشاورزي عاملي تاثير گذار در توسعه ملي
عدم شناسايي بازارهاي هدف ، نداشتن فناوري پيشرفته در زمينه صنايع تبديلي و بسته بندي و افزايش قيمت تمام شده اين محصولات در مقايسه با ساير كشورها از عوامل مهم از دست دادن بازارهاي جهاني است.
به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر ، بخش كشاورزي به عنوان يكي از بخشهاي مهم اقتصادي كشور و با داشتن بيش از 38 درصد بنگاههاي صنعتي حدود 17 درصد از ارزش افزوده صنعتي و 46 درصد صادرات صنعتي كشور را دارست.
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