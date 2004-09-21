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۳۱ شهریور ۱۳۸۳، ۱۲:۴۷

گزارش اختصاصي مهر

توسعه صنايع تبديلي بخش كشاورزي عاملي تاثير گذار در توسعه ملي

عدم شناسايي بازارهاي هدف ، نداشتن فناوري پيشرفته در زمينه صنايع تبديلي و بسته بندي و افزايش قيمت تمام شده اين محصولات در مقايسه با ساير كشورها از عوامل مهم از دست دادن بازارهاي جهاني است.

به گزارش خبرنگار اقتصادي  مهر ، بخش كشاورزي به عنوان يكي از بخشهاي مهم اقتصادي كشور و با داشتن  بيش از 38 درصد بنگاههاي صنعتي حدود 17 درصد از ارزش افزوده  صنعتي و 46 درصد صادرات صنعتي  كشور را دارست.
براساس آمار گمرك ميزان صادرات صنايع غذايي در چهار ماه نخست سالجاري بيش از 70 ميليون دلار بود و اين در حالي است كه سهم صنايع غذايي با 4/71 ميليون دلار 3/5 درصد از صادرات صنعتي و معدني است. 
 تدوين برنامه ريزي  منسجم  در توسعه صنايع تبديلي بخش كشاورزي  بويژه در قطبهاي توليدي علاوه بر افزايش صادرات اين بخش مي تواند  زمينه  توسعه اشتغال و جلوگيري از مهاجرت روستاييان به شهرهارا فراهم آورد.
در سالهاي اخير عدم شناسايي بازارهاي هدف،  نداشتن فناوري  پيشرفته در زمينه صنايع تبديلي و بسته بندي  تكميلي و افزايش قيمت تمام شده اين محصولات در مقايسه با ساير كشورها نقش مهمي در كاهش كيفيت  محصولات صنايع تبديلي و از دست دادن بازارهاي جهاني داشته است. 
بررسي ها نشان مي دهد كه  تشكيل مراكز كارآمد  و منسجم، تربيت  نيروي انساني متخصص، جذب صنايع بخش خصوصي و حمايت مسولان و توجه  برنامه چهارم به توسعه اين بخش  مي تواند  از عوامل مهم دستيابي به  توسعه صنايع تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي  در سالهاي آينده باشد .
قائم مقام وزير جهاد كشاورزي با اشاره به اينكه در كشورهاي در حال  توسعه  صنايع تبديلي نقش حياتي در اقتصاد اين كشورها دارد  مي گويد :  ايجاد هماهنگي در بخش هاي صنعت وكشاورزي به افزايش ارزش افزوده توليدات ، جلوگيري از واردات و و ايجاد فرصت هاي شغلي جديد منجر مي شود.
غلامرضا صحراييان عدم  توسعه  صنايع تبديلي ،  تكميلي و بسته بندي در كشور و متمركز نبودن صنايع تبديلي در قطب هاي توليدي را از عوامل صلي  توسعه  نيافتن اين بخش مي داند.
وي ميزان ارزش افزوده  صنايع تبديلي را بسيار بالا اعلام مي كند  و تصريح مي كند: ميزان ارزش افزوده  و صادرات در بخش كشاورزي از قابليت رقابت با ارزش افزوده و صادرات محصولات پتروشيمي برخوردار است. 
مدير عامل يك شركت صنايع غذايي در گفت و گو با  خبر نگار اقتصادي مهر وجود  متوليان متعدد  و  سردرگمي  صاحبان صنايع غذايي كشور را از مشكلات اساسي اين بخش دانست و تاكيد كرد: در حال حاضر وزارتخانه هاي كشاورزي، بهداشت و بازرگاني به عنوان متوليان بخش صنايع غذايي در كشور فعال هستند كه اين امر موجب سردرگمي صاحبان صنايع غذايي و بوجود آمدن مشكل در روند فعاليت آنان مي شود.
بهروز فروتن نبود آمار واقعي توليد در بخش كشاورزي را نيز يكي ديگر از  مشكلات  صنايع غذايي دانست و تاكيد كرد:  نبود آمار و اطلاعات دقيق وصحيح در زمينه ميزان توليد محصولات كشاورزي يكي ازمشكلاتي اساسي در بخش كشاورزي و صنايع غذايي كشوراست درحالي كه دسترسي به آمار توليد انواع محصولات كشاورزي براي اجراي برنامه هاي بلند مدت در ايجاد و توسعه صنايع غذايي ضروري است.
دكتر صادق خليليان رييس گروه اقتصاد كشاورزي دانشگاه تربيت مدرس در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر با موثر خواندن  توسعه صنايع تبديلي در افزايش صادرات غير نفتي تاكيد كرد: براي ورود به سازمان تجارت جهاني توسعه صنايع تبدلي بايد در اولويت سياستهاي دولت قرار گيرد.
وي  آشنا نبودن مسولان اين بخش با بازارهاي  جهاني و تاثير صنايع تبديلي  بر اقتصاد كشور را از دلايل اصلي  از دست دادن بازارهاي جهاني دانست.  
خليليان توسعه بخش كشاورزي ، ارزآوري ، افزايش  ارزش افزوده ، افزايش رشد توليد ناخالص داخلي و پيوستن به سازمان تجارت جهاني را از امتيازات توسعه صنايع تبدلي عنوان كرد.

کد مطلب 114032

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