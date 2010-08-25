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۳ شهریور ۱۳۸۹، ۲۰:۱۴

یوسف قاسمی:

سالانه هزاران مترمکعب آب در گیلان به هدر می رود

سالانه هزاران مترمکعب آب در گیلان به هدر می رود

رشت - خبرگزاری مهر: عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اعلام اینکه در فصول سال هزاران مترمکعب آب از طریق ریزش باران روانه دریا می شود بر لزوم مهار این نعمت الهی در استان تاکید کرد.

یوسف قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: همچنین سالانه به دلیل عدم وجود امکانات در مهار آب و ایجاد سدهای لازم باعث تخریب فراوان مزارع و محصولات استانی شده و خسارات فراوانی به اقتصاد استان وارد می کند.

وی اظهار داشت: استان گیلان با داشتن ظرفیتهای منحصر به فرد می تواند به عنوان موتور محرکه اقتصاد کشور نقش بسزایی در توسعه همه جانبه داشته باشد.

نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس گفت: متاسفانه ظرفیتهای استان مغفول واقع شده است که باید با بکارگیری مدیران کارآمد و تخصیص اعتبارات مناسب نسبت به پویایی ظرفیتهای استان اقدام کرد.

وی ادامه داد: استان گیلان با دو میلیون و 500 هزار نفر جمعیت و داشتن شرایط مناسب گردشگری و تولید محصولات راهبردی کشاورزی همچنین بالاترین راندمان ریزش باران در بین 30 استان، استعداد فراوانی در کشور دارد.

کد مطلب 1140328

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