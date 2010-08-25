سالانه هزاران مترمکعب آب در گیلان به هدر می رود

یوسف قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: همچنین سالانه به دلیل عدم وجود امکانات در مهار آب و ایجاد سدهای لازم باعث تخریب فراوان مزارع و محصولات استانی شده و خسارات فراوانی به اقتصاد استان وارد می کند.

وی اظهار داشت: استان گیلان با داشتن ظرفیتهای منحصر به فرد می تواند به عنوان موتور محرکه اقتصاد کشور نقش بسزایی در توسعه همه جانبه داشته باشد.

نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس گفت: متاسفانه ظرفیتهای استان مغفول واقع شده است که باید با بکارگیری مدیران کارآمد و تخصیص اعتبارات مناسب نسبت به پویایی ظرفیتهای استان اقدام کرد.

وی ادامه داد: استان گیلان با دو میلیون و 500 هزار نفر جمعیت و داشتن شرایط مناسب گردشگری و تولید محصولات راهبردی کشاورزی همچنین بالاترین راندمان ریزش باران در بین 30 استان، استعداد فراوانی در کشور دارد.