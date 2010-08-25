چهار میلیارد ریال فرآورده دامی به خارج از کشور صادر شد

ساسان پشتیبان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این میزان فرآورده دامی به کشورهای عراق، آذربایجان، آلمان، ایتالیا، امارات متحده عربی، چین و کانادا صادر شده است.

وی اظهارداشت: فرآورده های دامی صادر شده امسال شامل انواع ماهیان پرورشی تازه، بچه ماهی، جوجه یکروزه مادر، ده پای دراز آب شرین ( Cray fish )، سوسیس، کالباس، دوغ، پای مرغ، روده سورت شده، تخم مرغ نطفه دار، مرغ منجمد، خاویار، پودر ماهی و ضایعات پیله ابریشم است.

رئیس اداره قرنطینه دامپزشکی گیلان همچنین به محموله های وارداتی استان از مرزهای دریایی و زمینی اشاره کرد و یاد آورشد: این محموله ها که وزنی برابر 68 هزار و 176 تن را دارد، شامل انواع نهاده های خوراک دام نظیرسبوس گندم، کنجاله آفتابگردان، جوی دامی، ذرت دامی، گندم دامی، ارزن، تفاله گندم و چغندرقند است.