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۳ شهریور ۱۳۸۹، ۱۵:۳۶

چهار میلیارد ریال فرآورده دامی به خارج از کشور صادر شد

چهار میلیارد ریال فرآورده دامی به خارج از کشور صادر شد

رشت - خبرگزاری مهر: رئیس اداره قرنطینه دامپزشکی استان گیلان گفت: امسال از 18 مورد انواع دام و فرآورده های خام دامی به ارزش اقتصادی چهار میلیارد و 348 میلیون و 281 هزار و 500 ریال به خارج از کشور صادر شده است.

ساسان پشتیبان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این میزان فرآورده دامی به کشورهای عراق، آذربایجان، آلمان، ایتالیا، امارات متحده عربی، چین و کانادا صادر شده است.

وی اظهارداشت: فرآورده های دامی صادر شده امسال شامل انواع ماهیان پرورشی تازه، بچه ماهی، جوجه یکروزه مادر، ده پای دراز آب شرین ( Cray fish)، سوسیس، کالباس، دوغ، پای مرغ، روده سورت شده، تخم مرغ نطفه دار، مرغ منجمد، خاویار، پودر ماهی و ضایعات پیله ابریشم است.

رئیس اداره قرنطینه دامپزشکی گیلان همچنین به محموله های وارداتی استان از مرزهای دریایی و زمینی اشاره کرد و یاد آورشد: این محموله ها که وزنی برابر 68 هزار و 176 تن را دارد، شامل انواع نهاده های خوراک دام نظیرسبوس گندم، کنجاله آفتابگردان، جوی دامی، ذرت دامی، گندم دامی، ارزن، تفاله گندم و چغندرقند است.

کد مطلب 1140333

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