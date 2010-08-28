صنایع تبدیلی و فرآوری بادام زمینی باید توسعه یابد

سید مهدی صادق در گفتگو با خبرنگار مهر سطح زیر کشت بادام زمینی در شهرستان آستنه اشرفیه را دو هزار و 570 هکتار اعلام کرد و افزود: این منطقه با تولید 15 هزار و 420 تن پیله تر، تولید کننده عمده و اصلی محصول بادام زمینی در کشور است.

وی با بیان اینکه پنج هزار بهره بردار به امر بادامکاری در این شهرستان مشغول هستند، اظهارداشت: استان گیلان به ویژه شهرستان آستانه اشرفیه قطب تولید بادام زمینی در کشور است که باید برای توسعه صنایع تبدیلی، تکمیلی و بسته بندی این محصول مهم توجهی ویژه شود زیرا ایجاد صنایع تبدیلی در حمایت از صنعت باغداری و کشاورزی منطقه اثرگذار و زمینه توسعه پایدار و رونق اقتصادی منطقه را موجب می شود.

نماینده آستانه اشرفیه افزود: حمایت مسئولان، تعامل بانکها با سرمایه گذاران، تغییر نگرش برنامه ریزان اقتصادی نسبت به برنامه های توسعه در این شهرستان می تواند در ایجاد صنایع تبدیلی و رونق اقتصادی منطقه اثرگذار باشد.

وی همچنین عدم فعالیت تعاونی بادامکاران را از مهمترین مشکلات این بخش دانست و ادامه داد: اگر این تعاونیها فعالیت می کردند، بخشی از مشکلات فعلی این محصول برطرف می شد، بدون شک وضعیت مناسب آب و هوایی و شرایط مناسب مناطق مختلف استان گیلان به ویژه آستانه اشرفیه قابلیت توسعه کشت این محصول را دارد.

صادق تصریح کرد: اگر مسئولان و متولیان کشاورزی امکانات لازم را در اختیار متقاضیان قرار دهند، علاوه بر اینکه جایگاه بادام زمینی در گیلان از نظر تولید بالا خواهد رفت، با توجه به اشتغالزایی کمک شایانی به اقتصاد معیشتی خانوارها به ویژه خانوارهای روستایی می کند.

وی ادامه داد: با سرمایه گذاری مناسب می توان کارخانه های برای فرآوری تمامی محصولات استان ایجاد کرد که سبب فراهم کردن زمینه اشتغال، جلوگیری از فاسد و ضایع شدن محصولات و باعث عدم سو استفاده دلالان شود.

عضو کمیسیون صنایع ومعادن مجلس یاد آور شد: بخش کشاورزی به عنوان یکی از بخشهای اساسی و زیربنایی نقش بسیار موثری در تامین غذای جامعه دارد و سرمایه گذاری در این بخش می تواند علاوه بر صیانت از استقلال هر کشور، توسعه بخش زیرگروههای متعددی باشد.

وی خاطرنشان کرد: توجه اساسی به بخش کشاورزی و سرمایه گذاری در این بخش می تواند علاوه بر امنیت غذایی در رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال بسیار موثر باشد.