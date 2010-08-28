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۶ شهریور ۱۳۸۹، ۱۵:۰۹

در هفته دولت؛

284 منزل مسکونی مددجویان کمیته امداد در گیلان به بهره برداری می رسد

284 منزل مسکونی مددجویان کمیته امداد در گیلان به بهره برداری می رسد

رشت - خبر گزاری مهر: مدیرکل کمیته امداد گیلان از بهره برداری 284 منزل مسکونی مددجویی طی هفته دولت در استان خبر داد.

 به گزارش خبرنگار مهر در رشت، حسین علیمحمدی ظهر شنبه در مراسم بهره برداری منازل مسکونی مددجویان کمیته امداد استان افزود: این تعداد منزل مسکونی در 16 شهرستان استان با زیربنای 13 هزار و 691 مترمربع به بهره برداری می رسد.

وی با بیان اینکه از این تعداد منازل 143 واحد مسکن شهری و 141 واحد آن مسکن مددجویان روستایی است، افزود: برای ساخت این منازل بیش از 30 میلیارد و 694 میلیون ریال از محل اعتبارات کمیته امداد، طرح بهسازی و مقاوم سازی مسکن روستایی، تسهیلات بانکی و مشارکت مددجویان هزینه شده است.
 
مدیرکل کمیته امداد گیلان ادامه داد: امسال یک هزار و 500 واحد مسکن مددجویان روستایی در گیلان در حال ساخت است که پیش بینی می شود تعداد یک هزار واحد آن تا پایان امسال به بهره برداری برسد.
کد مطلب 1140345

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