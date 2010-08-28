هزار میلیارد ریال در منطقه آزاد انزلی سرمایه گذاری می شود

محمد مهدی قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه موج شکن بندر کاسپین با اعتبار هزار و 40 میلیارد و 600 میلیون ریال بزرگترین پروژه در حال ساخت منطقه آزاد انزلی است، افزود: این بندر در روق اقتصادی استان و کشور بسیار قابل اهمیت است.

وی همچنین عملیات اجرایی موج شکنها را در دو بخش شرقی و غربی عنوان کرد و در رابطه با میزان پیشرفت فیزیکی این پروژه ها اظهار داشت: اعتبارات درنظر گرفته شده برای ساخت موج شکن شرقی کاسپین 616 میلیارد ریال و موج شکن غربی 430 میلیارد ریال است.

معاون فنی - عمرانی سازمان منطقه آزاد انزلی گفت: تاکنون موج شکن شرقی طبق قرارداد 10.41 درصد پیشرفت فیزیکی داشته که با اجرای لایه مغزه 936 متر پیشروی داشته است و همچنین موج شکن غربی تاکنون 12.01درصد پیشرفت فیزیکی داشته که با اجرای لایه مغزه و 710 مترپیشروی انجام شده است.

وی در رابطه با مشخصات کلی این پروژه نیز خاطر نشان کرد: طول شاخه اصلی موج شکن شرقی دو هزار و 760 متر و طول شاخه فرعی آن 500 متر است و آغاز کار این پیمان 22 تیرماه سال 88 و خاتمه آن 22 تیر ماه سال 91 است.

قربانی افزود: همچنین طول شاخه اصلی موج شکن غربی یک هزار و 940 متر و طول شاخه فرعی آن 740 متر است و تاریخ آغاز پیمان این موج شکن نیز 22 تیرماه 88 و خاتمه آن 22 اسفند ماه سال 90 است.

وی تقاطع غیر همسطح ورودی به منطقه آزاد انزلی را بعد از موج شکن مجتمع بندری کاسپین بزرگترین پروژه در حال ساخت منطقه دانست و اظهار داشت: تقاطع غیر همسطح در مبداء ورودی به بندرکاسپین منطقه آزاد انزلی از آن نظر حائز اهمیت است که محل تلاقی دو محور اصلی متشکل از شبکه ریلی سراسری و بزرگراه چهارخطه گورابجیر صحرا از سمت جنوب به شمال به سمت بندرکاسپین بعنوان زیرگذر از یک طرف و بزرگراه چهارخطه حسن رود به زیباکنار از سمت غرب به شرق بعنوان محور عبوری رو گذر از طرف دیگر بزرگترین گره ترافیکی منطقه را تشکیل داده و آنها را به بهترین نحو بهم متصل می سازد و سبب اتصال بندرکاسپین به شبکه راههای سراسری کشور می شود.

معاون فنی و عمرانی سازمان منطقه آزاد انزلی در خصوص مشخصات فنی این پروژه نیز افزود: این پروژه با 272 میلیارد ریال اعتبار از 13 خرداد ماه سال 88 آغاز و زمان خاتمه کار آن 13 آبان ماه سال 90 است، مسیر روگذر این تقاطع یک هزار و 385 متر است و تاکنون 17.45 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

وی همچنین چهار خطه کردن حسن رود - زیباکنار را پروژه ای دیگر در راستای رسیدن سازمان منطقه آزاد انزلی به اهداف توسعه ترانزیتی دانست و ادامه داد: اجرای این پروژه به دلیل داشتن معارض با تاخیر انجام شد ولی تاکنون بیش از 80 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است، آغاز این پروژه 26 اسفند ماه سال 86 است و 144 میلیارد ریال اعتبار برای آن در نظر گرفته شده است.

قربانی ساخت ساختمان ادارای سازمان منطقه آزاد انزلی را از دیگر پروژه های در دست ساخت و مهم این سازمان عنوان کرد و بیان داشت: آغاز ساخت ساختمان اداری سازمان منطقه آزاد انزلی 29 تیر ماه سال 87 و اعتبار آن 110 میلیارد ریال است.

وی ادامه داد: این ساختمان 13 هزار متر مربع وسعت با دو هزار و 500 متر مربع سطح اشغال در هفت طبقه شامل یک طبقه زیر زمین، یک طبقه همکف و پنج طبقه روی همکف در حال ساخت است.

معاون فنی - عمرانی سازمان منطقه آزاد انزلی گفت: مساحت کل زمین اختصاص یافته به این پروژه 18 هزار متر مربع است و جدیدترین متدهای سازه ای در آن بکار رفته است، نمای آن سرامیک آنتی باکتریال (مقاوم در برابر باکتری ها ایجاد شده ناشی از رطوبت شور هوا) است.

وی محوطه سازی بخش تجاری و خدمات منطقه آزاد انزلی از دیگر برنامه های در دست اجرای این منطقه عنوان کرد و افزود: این پروژه که با 36 میلیارد ریال اعتبار از 16 دی ماه سال 87 آغاز شده و تاکنون 80 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است، محوطه سازی ساخت کانالهای جمع آوری آبهای سطحی و هدایت آنها، ایجاد خیابانها برای تردد، ساخت پیاده روهای در جوار خیابانها، ساخت فضا و پارکینگها از اهداف این پروژه است، البته در حال حاضر بیش از شش هکتار پارکینگ آماده شده و مورد بهره برداری قرار گرفته است.

قربانی در ادامه در رابطه با پروژه ساخت ساختمان آتش نشانی سازمان منطقه آزاد انزلی گفت: از آنجائیکه در این محدوده واحدهای صنعتی و تجاری، بندر بزرگ کاسپین و حتی زونهای مسکونی ( 16 هزار و 500 نفر جمعیت بومی ) وجود دارد ایجاد یک آتش نشانی پیشرفته برای منطقه ضروری بود، بنابراین ساختمان آتش نشانی با ضریب امنیت و امکانات بالا و اعتباری افزون بر 11 میلیارد ریال از سال 87 آغاز شد و تاکنون 52 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است، مساحت زمین آن سه هزار و 700 متر مربع و زیربنای ساختمان یک هزار و 150 متر مربع، دارای دو طبقه و در نوع خود یکی از بهترین هاست.

وی در رابطه با ساخت پست برق 63.20 کیلوولت منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی بیان داشت: این پروژه نیز طی قراردادی در سال 87 با شرکت برق منطقه ای گیلان با اعتباری افزون بر55 میلیارد ریال در حال ساخت است که این پست توسط خط دو مداره ای به طول 14.5 کیلومتر که توسط پست 63 کیلوولت شمالی(خواچکین) ساخت شده، تغذیه می شود که موارد مصرف این پست برق 63.20 کیلوولت فازتجاری، بارانداز و اسکله و فاز صنعت خواهد بود.

معاون فنی و عمرانی سازمان منطقه آزاد انزلی در باره بهسازی جاده و تعریض مسیر رشت - انزلی و زیبا کنار - انزلی نیز یاد آورشد: بهسازی جادههای رشت - انزلی و زیبا کنار انزلی ( به طول هشت هزار و 340 متربرای بهبود ایمنی و بالا سرعت تردد 110 کیلومتر) که همراه با روفوژمیانی برای ایجاد فضای سبز با تعبیه روشنایی مربوطه که تا اول سال 87 راکد شده بود به جریان افتاده است.