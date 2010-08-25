انفجار همزمان در 7 شهر عراق/ 41 کشته و صدها زخمی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، پلیس عراق ساعتی پیش اعلام کرد: در انفجارهای سریالی همزمان و هماهنگ شده امروز که مراکز امنیتی، نظامی و ایست های بازرسی پلیس را هدف قرار داد تا کنون 41 نفر کشته شده است.

پلیس عراق اعلام کرده که این حملات در 7 شهر عراق رخ داده که مهمترین آنها انفجار بغداد بوده که علیه یک مرکز پلیس صورت گرفته است.

این انفجار در نزدیکی منطقه حی القاهره در شمال بغداد رخ داده که در پی آن به مرکز پلیس و اماکن نزدیک به آن نیز آسیب های جدی وارد آمد. در پی این حمله تروریستی تا کنون 15 نفر کشته و 58 نفر زخمی شدند.

همچنین در انفجاری تروریستی در منطقه شالجیه (مرکز بغداد) دو نفر دیگر کشته شدند. دو نیروی پلیس نیز در حمله مسلحانه به ایست بازرسی منطقه حی العامل (جنوب غربی بغداد) به دست گروههای تروریستی کشته شدند.

همچنین امروز به صورت همزمان با دیگر انفجارها دو حمله تروریستی در شهر الرمادی رخ داد که چندین کشته و زخمی بر جای گذاشت. در یکی از این حملات عامل حمله با خودروی بمبگذاری شده خود را به نیروهای امنیتی رساند که دو نیروی پلیس و یک شهروند عراقی کشته شدند.

شهر کوت نیز همزمان با دیگر شهرهای عراق امروز شاهد انفجار یک خودروی بمگذاری شده در نزدیکی ساختمان استانداری بود که 15 کشته و 45 زخمی بر جای گذاشت که 43 نفر از آنان نیروهای پلیس بودند.

از سوی دیگر، کربلا نیز امروز با انفجار یک خودروی بمبگذاری شده همزمان با دیگر شهرها لرزید. گفته می شود این انفجار چندین کشته و زخمی بر جا گذاشته است.

در شهر کرکوک (در شمال عراق) نیز امروز دو نیروی پلیس هدف یک خودروی بمبگذاری شده قرار گرفتند تا آمار قربانیان حملات همزمان امروز در 7 شهر عراق به 41 کشته و صدها زخمی برسد.

در شهر بصره نیز انفجار در نزدیکی یک مرکز امنیتی 12 نفر زخمی در پی داشت.

در شهر تکریت نیز به گشتی نیروهای پلیس حمله شد. در این انفجار دو نفر از نیروهای پلیس مجروح شدند.