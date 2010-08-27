اجرای طرح تست ناهنجاری قامتی دانش آموزان از مهرماه امسال

منوچهر بهمنی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: تست ناهنجاری قامتی و اسکلتی از دانش آموزان هر سه مقطع و در هر دو جنسیت در 20 شاخص مختلف گرفته می شود.

پیش از این مدیرکل سابق تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش اعلام کرده بود که 45 درصد دانش آموزان به دلیل عدم تحرک و ورزش به ناهنجاری قامتی و اسکلتی دچار هستند.

مدیرکل تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: با اجرای این طرح متوجه می شویم که چه تعداد از دانش آموزان در چه سنی دچار ناهنجاری قامتی هستند، ناهنجاری قامتی بیشتر در کدام بخش از اندام دانش آموزان وجود دارد و چه تفاوتی بین دانش آموزان ورزشکار و غیرورزشکار وجود دارد.

بهمنی افزود: این طرح در مسابقات ورزشی دانش آموزان در تابستان امسال اجرا شد و بیش از پنج هزار دانش آموز ورزشکار ارزیابی شدند که نتایج آن به زودی منتشر می شود.

به گفته مدیرکل تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش، طرح تست ناهنجاریهای قامتی و اسکلتی به شکل میدانی در کل کشور اجرا می شود و همگانی نیست.