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۳ شهریور ۱۳۸۹، ۱۳:۴۹

"پنج فیلم، پنج نقد" برگزار می‌شود

دوره آموزش نقد فیلم با حضور دکتر حسین پاینده در حوزه هنری استان تهران برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر،  مسئول آموزش حوزه هنری استان تهران در این باره  گفت: دوره آموزش نقد فیلم با عنوان " پنج فیلم، پنج نقد" در ده جلسه و به صورت هفتگی از 11شهریور ماه آغاز می‌شود.
 
حجت اله ناظری در ادامه  افزود: "درباره الی" به کارگردانی اصغر فراهانی، "شاید وقتی دیگر" اثر بهرام بیضایی،"سلام سینما" اثر محسن مخملباف، "آژانس شیشه ای" به کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا و "درخت گلابی" اثر داریوش مهرجویی، 5 فلیمی هستند که در این جلسات پخش و نقد خواهند شد.
 
وی در پایان با اشاره به زمان ثبت نام برای حضور در این جلسات گفت: علاقه مندان می توانند حداکثر تا 8شهریور ماه برای حضور در دوره آموزشی نقد فیلم  به واحد آموزش حوزه هنری تهران واقع در خیابان شهید احمد قصیر(بخارست)، خیابان دوازدهم، پلاک 3 مراجعه کنند.
کد مطلب 1140355

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