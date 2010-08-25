به گزارش خبرگزاری مهر، مسئول آموزش حوزه هنری استان تهران در این باره گفت: دوره آموزش نقد فیلم با عنوان " پنج فیلم، پنج نقد" در ده جلسه و به صورت هفتگی از 11شهریور ماه آغاز می‌شود.

حجت اله ناظری در ادامه افزود: "درباره الی" به کارگردانی اصغر فراهانی، "شاید وقتی دیگر" اثر بهرام بیضایی،"سلام سینما" اثر محسن مخملباف، "آژانس شیشه ای" به کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا و "درخت گلابی" اثر داریوش مهرجویی، 5 فلیمی هستند که در این جلسات پخش و نقد خواهند شد.

وی در پایان با اشاره به زمان ثبت نام برای حضور در این جلسات گفت: علاقه مندان می توانند حداکثر تا 8شهریور ماه برای حضور در دوره آموزشی نقد فیلم به واحد آموزش حوزه هنری تهران واقع در خیابان شهید احمد قصیر(بخارست)، خیابان دوازدهم، پلاک 3 مراجعه کنند.