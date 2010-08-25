احمد قنبری در گفتگو با خبرنگار مهر از ترجمه کتابی با نام "ماجرای سندباد و مرد نانوا" برای گروه سنی کودک خبر داد و گفت: این کتاب نوشته رابین ترانس است که در 12 صفحه برای بچه ها توسط بخش انتشارات آکسفورد به زبان انگلیسی منتشر شده است.

وی ادامه داد: نسخه اصلی این کتاب مصور و رنگی است که در نسخه فارسی نیز تعدادی از تصویرهای کتاب اصلی به صورت رنگی در کتابی به قطع خشتی زیرچاپ است.

به گفته وی این کتاب که چندی پیش مجوز نشر گرفته و قرار است نشر "جان شیفته" آن را عرضه کند، نخستین کتابی است که از این نویسنده به فارسی منتشر می شود.

قنبری افزود : کتاب "ماجرای سندباد و مرد نانوا" را بیش از هفت سال پیش خوانده و ترجمه کردم که به دلیل تراکم کار موفق به انتشار آن نشده بودم تا اینکه چندی پیش فرصتی فراهم شد که پس از یک بازنگری و ویرایش آن را به دست چاپ بسپارم.

این مترجم در پایان عنوان کرد: این داستان کوتاه به نوعی به آن داستان قدیمی ارتباط دارد که مرد فقیری بر در مغازه نانوایی ایستاده بوده است و مرد نانوا مدعی می شود او باید پول بوی نان را بپردازد و او را پیش قاضی می برد . قاضی چند سکه را درون ظرفی می‌ریزد و صدای آن را به گوش نانوا رسانده و می گوید این هم صدای پولت.