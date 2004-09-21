" جذبه " با عارضه گوارشي دست و پنجه نرم مي كند

به گزارش خبرنگار ادبي " مهر" اين شاعر و اديب كه درصف شاعران مطرح انقلاب اسلامي ايستاده است ، اين روزها گرفتار بيماري و عوارضي است كه فرصت خواندن و نوشتن را از او سلب كرده اند ، يكي از اين عوارض ، عارضه گوارشي و تورم روده است.

محمود شاهرخي - متخلص به جذبه - سراينده بسياري از نغمه ها و سرودهاي انقلاب ، جنگ و بعد از جنگ است ، از جمله " نسيم آسا سفر كرديم و رفتيم / سفر زين بوم و بر كرديم و رفتيم / چو بوي گل ، سبك سير و دلاويز / از اين گلشن ، گذر كرديم و رفتيم ...

وي چندي پيش در حادثه اندوهبار زلزله بم كه عده زيادي از هموطنان ما را از ما گرفت ، تني چند از بستگان نزديك خود را از دست داد. گروه فرهنگ و ادب خبرگزاري مهر براي اين شاعر فرزانه آرزوي بهروزي دارد.