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۳۱ شهریور ۱۳۸۳، ۱۳:۰۰

يك شاعر ديگر در بستر بيماري ...

" جذبه " با عارضه گوارشي دست و پنجه نرم مي كند

خبرگزاري مهر - گروه فرهنگ و ادب : استاد محمود شاهرخي " جذبه " - شاعر و مصحح متون كهن ادبي ، اين روزها با عارضه شديد گوارشي دست و پنجه نرم مي كند.

به گزارش خبرنگار ادبي " مهر" اين شاعر و اديب كه درصف شاعران مطرح انقلاب اسلامي ايستاده است ، اين روزها گرفتار بيماري و عوارضي است كه فرصت خواندن و نوشتن را از او سلب كرده اند ، يكي از اين عوارض ، عارضه گوارشي و تورم روده است.
محمود شاهرخي - متخلص به جذبه - سراينده بسياري از نغمه ها و سرودهاي انقلاب ، جنگ و بعد از جنگ است ، از جمله " نسيم آسا سفر كرديم و رفتيم / سفر زين بوم و بر كرديم و رفتيم / چو بوي گل ، سبك سير و دلاويز / از اين گلشن ، گذر كرديم و رفتيم ...
وي چندي پيش در حادثه اندوهبار زلزله بم كه عده زيادي از هموطنان ما را از ما گرفت ، تني چند از بستگان نزديك خود را از دست داد. گروه فرهنگ و ادب خبرگزاري مهر براي اين شاعر فرزانه آرزوي بهروزي دارد.

کد مطلب 114036

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