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۳ شهریور ۱۳۸۹، ۱۴:۱۲

امسال هفت هزار شغل در گلستان ایجاد شد

امسال هفت هزار شغل در گلستان ایجاد شد

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل کار و امور اجتماعی گلستان گفت: از ابتدای سال جاری تا پایان مردادماه حدود هفت هزار شغل در استان ایجاد شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، رحمت الله نوروزی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست این اداره کل افزود: اسامی شاغلان در بانک اطلاعاتی دبیرخانه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری موجود است.

 دبیر کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری گفت: دبیرخانه کارگروه اشتغال و  سرمایه گذاری  به عنوان هماهنگ کننده، تسریع کننده، تسهیل کننده موانع و مشکلات مجریان اقتصادی دستگاه های اجرایی، بانک های عامل از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و هدف کلان آن پیگیری، ارتقا و بهبود وضعیت کنونی اشتغال استان است که بحمدالله در این مسیر اقدامات مؤثری تا کنون صورت گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: از اقدامات این کارگروه می توان به برگزاری جلسات تخصصی با اداره کل تعاون در خصوص ساماندهی مشاغل و معرفی طرح های اولویت دار استان اشاره کرد.
 
نوروزی بیان داشت: همچنین برگزاری جلسات کمیته مشاوره و توانمندسازی به جهت مساعدت، مشاوره و برون رفت از مشکل واحدهای تولیدی، صنعتی، خدماتی، کشاورزی و معدنی در دستور کار کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان قرار دارد.
 
وی پیگیری تعهد دستگاه های اجرایی در خصوص اشتغال ایجاد شده در سال 89 را از وظایف این کارگروه ذکر کرد.
 
مدیرکل کار و امور اجتماعی گلستان از تشکیل کارگروه اشتغال روستایی در استان خبر داد و گفت: تمامی 60 دهیار روستاهای هدف و بخشداران شهرستانهای 13 گانه در مردادماه امسال در کارگاه آموزشی این کارگروه شرکت کردند.
 
وی اظهار داشت: مقرر شد طرحهای دارای توجیهات اقتصادی طبق گردشکار تعریف شده به صندوق مهر امام رضا(ع) معرفی شوند.
کد مطلب 1140369

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