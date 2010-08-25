امسال هفت هزار شغل در گلستان ایجاد شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، رحمت الله نوروزی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست این اداره کل افزود: اسامی شاغلان در بانک اطلاعاتی دبیرخانه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری موجود است.

دبیر کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری گفت: دبیرخانه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری به عنوان هماهنگ کننده، تسریع کننده، تسهیل کننده موانع و مشکلات مجریان اقتصادی دستگاه های اجرایی، بانک های عامل از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و هدف کلان آن پیگیری، ارتقا و بهبود وضعیت کنونی اشتغال استان است که بحمدالله در این مسیر اقدامات مؤثری تا کنون صورت گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: از اقدامات این کارگروه می توان به برگزاری جلسات تخصصی با اداره کل تعاون در خصوص ساماندهی مشاغل و معرفی طرح های اولویت دار استان اشاره کرد.

نوروزی بیان داشت: همچنین برگزاری جلسات کمیته مشاوره و توانمندسازی به جهت مساعدت، مشاوره و برون رفت از مشکل واحدهای تولیدی، صنعتی، خدماتی، کشاورزی و معدنی در دستور کار کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان قرار دارد.

وی پیگیری تعهد دستگاه های اجرایی در خصوص اشتغال ایجاد شده در سال 89 را از وظایف این کارگروه ذکر کرد.

مدیرکل کار و امور اجتماعی گلستان از تشکیل کارگروه اشتغال روستایی در استان خبر داد و گفت: تمامی 60 دهیار روستاهای هدف و بخشداران شهرستانهای 13 گانه در مردادماه امسال در کارگاه آموزشی این کارگروه شرکت کردند.

وی اظهار داشت: مقرر شد طرحهای دارای توجیهات اقتصادی طبق گردشکار تعریف شده به صندوق مهر امام رضا(ع) معرفی شوند.