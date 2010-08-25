رقم پرداختی به سران فتنه بالاتر از یک میلیارد دلار است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حیدر مصلحی وزیر اطلاعات روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیئت دولت گفت: ما در بحث فتنه به مسائلی دست یافته ایم که بنا بر ملاحظاتی آنها را رسانه ای نمی کنیم ولیکن در زمینه شبکه های مجازی به دشمنان رو دست زدیم و این در حالی است که شبکه مجازی دست ساخته خود آنهاست.

وی با تاکید بر اینکه فتنه بزرگ سال گذشته با هزینه های سنگین دستگاه های اطلاعاتی صهیونیست ها و انگلیس و آمریکا حمایت و هدایت می شد، گفت: در فرصتی که اخیرا پیدا کرده ایم برخی از ابعاد پشتیبانی مالی از فتنه سال گذشته را کشف کرده ایم.

مصلحی افزود: فردی را که پشتیبانی خبری فتنه را بر عهده داشته است دستگیر کردیم که در اعترافات خود به دریافت مبلغ قابل توجهی پول از سوی دشمنان انقلاب اقرار کرده است.

وزیر اطلاعات در پاسخ به این سئوال که آیا مبلغ یک میلیارد دلاری که از سوی آیت الله جنتی اعلام شد که به برخی از سران فتنه داده شده است را تایید می کنید گفت: بله، رقم هزینه کرد آنها بسیار بالاتر از این اعداد است.

وی در ادامه تصریح کرد: در فتنه سال گذشته مجموعه هایی از ضد انقلاب داخلی و دشمنان خارجی برای براندازی نظام تلاش کردند ولیکن با تدابیر اطلاعاتی بسیار خوبی که در کشور به اجرا گذاشته شد تمام نقشه های آنها نقش بر آب شد.

ادامه دارد...