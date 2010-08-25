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۳ شهریور ۱۳۸۹، ۱۳:۵۸

المانهای تبلیغاتی اضافه در میدان هفت تیر جمع آوری می شود

المانهای تبلیغاتی اضافه در میدان هفت تیر جمع آوری می شود

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران با اشاره به ساماندهی بصری میدان هفت تیر که به تازگی انجام شده گفت: در حال حاضر در میدان هفت تیر تنها سه المان تبلیغاتی باقی مانده و هشت المان توسط سازمان زیباسازی برداشته شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد شوشتری با بیان این مطلب اظهار داشت: در حال حاضر طی طرح ساماندهی بصری میدان هفت تیر، سه مورد تبلیغات سه ضلعی، سه مورد پرتابل ودو بیلبورد جمع آوری شد و اکنون تنها یک دستگاه تلویزیون شهری، تابلوی تبلیغاتی عرشه پل عابر پیاده و یک المان تبلیغی سه ضلعی در میدان هفت تیر باقی مانده است.

وی در مورد المانهای تبلیغاتی جمع آوری شده بیان داشت: این المانهای تبلیغاتی هم از جانمایی نامناسبی برخوردار بودند و هم حجم بسیار زیادی داشتند.

مدیرعامل سازمان زیباسازی افزود: یکی از این بیلبوردها کاملا دو، سه دهانه مغازه در میدان هفت تیر را کور کرده بود و وقتی آن را جمع آوری کردیم با رضایت بسیار زیاد کسبه مواجه شدیم.

وی افزود: برای کل میادین در تمامی مناطق چنین برنامه ای داریم و تمام تلاشمان این است بتوانیم به نوعی ساماندهی انجام داده و از کمترین ابزار تبلیغاتی در میادین استفاده کنیم.

شوشتری، ساماندهی تبلیغات مغازه های میدان هفت تیر را بخش دیگری از ساماندهی بصری این میدان دانست و  تصریح کرد: برخی مغازه ها بر روی سردر یا دیواره کناری مغازه، تابلوهای تبلیغاتی خود رانصب می کنند که این اقدامات نیز باید براساس اصول و ضوابط انجام شود.

مدیرعامل سازمان زیباسازی ادامه داد: ما به جد به دنبال ساماندهی این مسئله هستیم و بسیاری از این موارد را جمع آوری کرده و تذکرات بسیاری هم داده ایم که اگر خود مغازه ها این تابلوها را جمع آوری نکنند ما این کار را انجام خواهیم داد.

کد مطلب 1140379

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