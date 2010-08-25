المانهای تبلیغاتی اضافه در میدان هفت تیر جمع آوری می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد شوشتری با بیان این مطلب اظهار داشت: در حال حاضر طی طرح ساماندهی بصری میدان هفت تیر، سه مورد تبلیغات سه ضلعی، سه مورد پرتابل ودو بیلبورد جمع آوری شد و اکنون تنها یک دستگاه تلویزیون شهری، تابلوی تبلیغاتی عرشه پل عابر پیاده و یک المان تبلیغی سه ضلعی در میدان هفت تیر باقی مانده است.

وی در مورد المانهای تبلیغاتی جمع آوری شده بیان داشت: این المانهای تبلیغاتی هم از جانمایی نامناسبی برخوردار بودند و هم حجم بسیار زیادی داشتند.

مدیرعامل سازمان زیباسازی افزود: یکی از این بیلبوردها کاملا دو، سه دهانه مغازه در میدان هفت تیر را کور کرده بود و وقتی آن را جمع آوری کردیم با رضایت بسیار زیاد کسبه مواجه شدیم.

وی افزود: برای کل میادین در تمامی مناطق چنین برنامه ای داریم و تمام تلاشمان این است بتوانیم به نوعی ساماندهی انجام داده و از کمترین ابزار تبلیغاتی در میادین استفاده کنیم.

شوشتری، ساماندهی تبلیغات مغازه های میدان هفت تیر را بخش دیگری از ساماندهی بصری این میدان دانست و تصریح کرد: برخی مغازه ها بر روی سردر یا دیواره کناری مغازه، تابلوهای تبلیغاتی خود رانصب می کنند که این اقدامات نیز باید براساس اصول و ضوابط انجام شود.

مدیرعامل سازمان زیباسازی ادامه داد: ما به جد به دنبال ساماندهی این مسئله هستیم و بسیاری از این موارد را جمع آوری کرده و تذکرات بسیاری هم داده ایم که اگر خود مغازه ها این تابلوها را جمع آوری نکنند ما این کار را انجام خواهیم داد.