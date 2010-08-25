15 پروژه گازرسانی درمازندران افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محسن عرب مقصودی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: روستاهای فرح آباد، آب بخشان، پاسکی محله، تیرکان، میان محله و کته پشت آمل، گوهرسرا و حسن سرای رامسر و کنده سرک و چرخچی محله تنکابن در هفته دولت از نعمت گاز طبیعی بهره مند خواهند شد.

وی با بیان اینکه 33 هزار و 951 متر شبکه در این 10 روستا اجرا شده است تعداد علمک مورد نیاز برای گازرسانی به این روستاها را 726 علمک عنوان کرد و گفت: با گازرسانی به این روستا 807 خانوار روستایی از نعمت گاز برخوردار خواهند شد.

عرب مقصودی در خصوص پروژه های ساختمانی و صنایع ایستگاه های قابل افتتاح در هفته دولت اظهار داشت: ایستگاه های تقلیل فشار در چالوس، گازرسانی به CNG بابلسر، گازرسانی به CNG قائمشهر و افتتاح ساختمان اداری و مسکونی اداره گاز تنکابن نیز در هفته دولت به بهره برداری خواهند رسید.

وی از افتتاح پروژه گازرسانی به زیرآب سوادکوه همچنین پروژه خط تغذیه شیرگاه به زیرآب با اجرای 99 هزار و 84 متر شبکه به عنوان دیگر پروژه های قابل افتتاح در هفته دولت یاد کرد.